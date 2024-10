Scoppia la bufera in casa Milan, i rossoneri lo cacciano subito

Caso ancora non risolto al Milan. I rossoneri pensano a una soluzione drastica per chiuderlo definitivamente

La partita contro la Fiorentina, in programma stasera al Franchi, conclude la prima parte di stagione del Milan. Un inizio di annata decisamente altalenante per i rossoneri di Fonseca, passati dalla pesante crisi di fine agosto alla rinascita di settembre sancita dalla vittoria nel Derby con l’Inter.

Il ko di misura con il Bayer Leverkusen, seppur immeritato per le tante occasioni di gol create nel secondo tempo, ha raffreddato un pò l’entusiasmo e confermato come la continuità non sia certo il punto forte della compagine di Fonseca. Milan che, a Firenze, non può permettersi altri passi falsi per non ritrovarsi già a -5 dal Napoli di Conte già certo di affrontare la pausa di ottobre al comando della classifica.

Un inizio di stagione nel quale alcuni calciatori rossoneri hanno avuto un rendimento tutt’altro che esaltante. Su tutti Malick Thiaw, non più schierato dopo il 2-2 della prima giornata con il Torino, e Samuel Chukwueze che non ha dato continuità all’ottimo pre campionato, palesando le difficoltà già viste nella sua prima stagione in rossonero.

Milan, il caso è ancora aperto: possibile rescissione ?

Sia per Thiaw che per Chukwueze, il Milan è disposto a valutare possibili offerte già nel mercato di gennaio. Per il nigeriano, in particolare, si è scritto di una possibile offerta di un club arabo, scenario alquanto propizio per una possibile cessione. A gennaio, inoltre, il Milan spera di chiudere un’altra questione rimasta a lungo in sospeso.

Questione che riguarda la cessione di Divock Origi. Che fine ha fatto l’attaccante belga ? Rientrato dal prestito al Nottingham, è stato subito messo fuori rosa. Ibrahimovic aveva prospettato per lui e Ballo Touré un possibile inserimento nel Milan Futuro, circostanza che poi non si è verificata. Addirittura, i due giocatori non si allenano più a Milanello, in attesa di novità sul loro futuro.

In estate, entrambi hanno rifiutato varie offerte. Origi, in particolare, è stato cercato dai turchi del Trabzonspor ma non si è arrivati a un accordo. A spaventare le pretendenti è l’elevato ingaggio percepito dal belga che, attualmente, riceve dal Milan 4 milioni netti annui con contratto fino al 2026.

I rossoneri avrebbero permesso a Origi di liberarsi a zero già in estate nonostante il contratto in essere. Possibilità che non si è concretizzata. Per questo motivo, il Milan potrebbe optare per la risoluzione del contratto magari proponendo all’attaccante una buonuscita per risparmiare sull’ingaggio da pagargli qualora Origi non dovesse trovare una nuova destinazione fino alla scadenza. Situazione diversa per Ballo Touré. Senza cessione a gennaio, il difensore senegalese lascerà certamente il Milan a fine stagione. Quello in corso, infatti, è il suo ultimo anno di contratto.