Scambio da urlo tra Milan e Fiorentina, un Big cambia casacca

Fiorentina e Milan si sono appena affrontate in serie A, ma occhio a possibili colpi di scena per il mercato di gennaio.

L’ultimo turno di serie A ha visto mettere di fronte due club storici della serie A, Fiorentina e Milan. Sia la squadra di Palladino che quella di Fonseca sono partite con grandi ambizioni e vogliono provare a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione.

Entrambe sono impegnate anche in Europa, il Milan ha cominciato malissimo la Champions League mentre la Fiorentina è impegnata in Conference League e dopo diversi finali sogna di vincere finalmente una competizione. Intanto c’è da registrare possibili movimenti di mercato e i due club potrebbero arrivare ad un sorprendente scambio.

In casa Milan c’è un titolarissimo degli ultimi anni in uscita, stiamo parlando del capitano rossonero Davide Calabria. Il calciatore è stato spodestato da Emerson Royal ed è finito dietro nelle gerarchie, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e al momento le parti sono piuttosto distanti per il rinnovo.

Al calciatore si stanno interessando soprattutto club stranieri, in Turchia e in Grecia hanno richiesto il calciatore per giugno dove potrebbero prenderlo a zero, ma occhio a sorprese e potrebbe esserci un clamoroso scambio durante la sessione invernale di calciomercato, a gennaio.

Mercato Milan, la società pensa ad un intrigante scambio

Si sono affrontate ieri sera e ora potrebbero lavorare ad un sorprendente scambio. Secondo alcune indiscrezioni la Fiorentina è a caccia di un terzino destro e avrebbe messo nel mirino Davide Calabria, calciatore appunto in uscita dal Milan.

Il Milan sta valutando la possibilità di cedere Calabria già nel mese di gennaio, ma solo con uno scambio che gli consentirebbe di mettere le mani sul talentuoso terzino della Fiorentina Michael Kayode, giovane promessa del club gigliato e che ha calcato le maglie di diverse rappresentative giovanili della Nazionale.

Possibile quindi uno clamoroso scambio tra Fiorentina e Milan, le due società stanno lavorando a questa possibilità e bisogna trovare la quadra dal punto di vista economico. Kayode viene valutato poco più di 20 milioni di euro mentre Calabria ovviamente meno, soprattutto visto il contratto in scadenza.

Il Milan sta ragionando su questa trattativa consapevole che comunque andrà trovato un sostituto di Calabria e con Emerson Royal che non ha trovato finora la quadra e il suo ambientamento in rossonero. Si ragiona quindi sullo scambio tra i due club.