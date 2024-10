Vlahovic choc, pessime notizie per la Juve: c’è l’annuncio

L’ultima domenica non è stata semplice per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Pioggia di critiche per il serbo.

Il campionato di serie A è ufficialmente fermo per la sosta per le Nazionali e le prossime due settimane porteranno tanto da dire ai tifosi dei principali club italiani. Una delle squadre che più ha deluso nell’ultimo weekend è sicuramente la Juve di Dusan Vlahovic, protagonista con un risultato a sorpresa.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece la Juve non è andata oltre l’1 a 1 casalingo contro il Cagliari nel match di domenica all’ora di pranzo, una sfida dove i bianconeri hanno fatto turnover e la gara si era messa benissimo per loro. Una rete di Dusan Vlahovic su calcio di rigore al quindicesimo minuto sembrava aver chiuso la gara e la gestione del gioco della Juve stavolta non ha pagato.

Da Koopmeiners a Coincecao fino allo stesso Vlahovic nella ripresa, in tanti si sono divorati gol che potevano chiudere il match, la Juve ha controllato la sfida ma nel finale ha subito una beffa atroce. Dopo che Vlahovic ha sbagliato un 2 a 0 facile quasi a porta vuota, il Cagliari ha risposto sfruttando un fallo in area di Douglas Luiz e dal dischetto Marin ha pareggiato. Finita 1 a 1 e la Juve arriva alla sosta a 2 punti dall’Inter e a 4 dal Napoli capolista.

Proprio Vlahovic è finito nel mirino della critica in queste ore e non solo per il grave errore odierno. Alcune dichiarazioni stanno facendo il giro del web.

Serie A, Cassano duro su Vlahovic

Nel corso della consueta trasmissione Viva El Futbol l’ex calciatore Antonio Cassano ha fatto un paragone sorprendente su Vlahovic, usando toni molto duri: “Per come vedo io il calcio Castellanos può giocare in una squadra che vince tutto in Europa”.

Elogiando la propria visione Cassano ha proseguito: “Sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol. Se farebbe peggio di Vlahovic? Per me in certe situazioni è meglio di Vlahovic, la Juve potrebbe vincere lo scudetto con lui”.

I tifosi si sono divisi tra chi era d’accordo con l’ex calciatore e chi invece dava quasi del folle all’ex giocatore pugliese. Va detto che in contemporanea Vlahovic è diventato quasi un trend topic per il clamoroso errore nella sfida di ieri e in molti hanno criticato il giocatore, anche i tifosi bianconeri chiedendosi se vale davvero il grande ingaggio che percepisce.