Inter devastata, Acerbi tradisce a firma a zero con la rivale

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi potrebbe dire clamorosamente addio al termine di questa stagione. Lo sgarbo appare possibile, il club ci pensa.

Si è finalmente arrivati alla sosta per le Nazionali e l’ultimo turno ha visto importanti sorprese. Inter e Napoli hanno guadagnato punti rispetto a Juve e Milan, fermate con un pari e una sconfitta rispettivamente da Cagliari e Fiorentina. Il club nerazzurro ha ottenuto una vittoria preziosa.

La sconfitta nel derby ha fatto male ma i nerazzurri hanno risposto con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e sono ora al secondo posto in solitaria. L’Inter ha vinto e gli attaccanti sono tornati al gol, buone nuove ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che qualcosa va sistemato, soprattutto dal punto di vista difensivo. La difesa nerazzurra sembra avere dei problemi.

Sia Acerbi che De Vrij sono avanti con l’età e soffrono quando occorre giocare gare consecutivamente, la difesa è in difficoltà e soprattutto in molti riflettono su quello che potrebbe accadere a fine stagione. Oaktree è stata chiara, occorre ringiovanire la rosa il prima possibile.

Acerbi e De Vrij sono in scadenza e difficilmente la società rinnoverà entrambi, ma occhio che potrebbero partire addirittura tutti e due. Intanto un club di serie A starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il pupillo di Inzaghi, ex Lazio e Milan.

Inter, futuro in bilico per Acerbi

Secondo alcune indiscrezioni la Fiorentina avrebbe messo nel mirino l’esperto centrale nerazzurro, un profilo che andrebbe benissimo con i tanti giovani della rosa di Raffaele Palladino e per questo Commisso sarebbe aperto a fare un eccezione alla sua politica sui giovani.

Acerbi è stato uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno, ma ora il suo futuro resta in bilico e la Fiorentina è una possibilità che intriga, un opzione che il calciatore apprezzerebbe senza problemi. L’Inter valuterà nei prossimi mesi ma non è escluso che – dopo l’affare Palacios – la società punti su altri profili simili, giovani con il quale ripartire e con l’obiettivo di fare future importanti plusvalenze.

Per questo a fine anno potrebbero andare via diversi giocatori più avanti con l’età, l’Inter è tra le rose più ‘esperte’ in Europa e quindi occhio a questa possibilità. La società sta facendo tutte le valutazioni, la Fiorentina attende novità e Acerbi potrebbe lasciare il club e ripartire con una nuova avventura.

Una possibilità ancora più concreta nell’eventualità Inzaghi dica addio a fine stagione.