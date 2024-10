Lascia la Juve a stagione in corso, Ancelotti lo porta al Real Madrid!

La Juventus rischia di perdere un pezzo pregiato già a gennaio, con il Real Madrid di Ancelotti che è in agguato per soffiarlo subito

I Blancos hanno bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche e a Torino possono trovare quello che stanno cercando. Per Thiago Motta non è uno degli inamovibili e alla fine l’affare può andare in porto.

Sono stati diversi in passato gli affari che hanno visto coinvolti due club importanti come Juventus e Real Madrid. I tifosi su tutti ricordano quelli di Zinedine Zidane nel 2001 e Cristiano Ronaldo, nel 2018, con due campionissimi che hanno scritto tra le pagine più importanti della storia del calcio. Attualmente non ci sono in ballo discorsi di così grande importanza tra le due squadre, ma un’altra pedina potrebbe presto percorrere la tratta Torino-Madrid. Questa volta sono le Merengues di Carlo Ancelotti ad aver bisogno di un giocatore juventino, per far fronte ad una gravissima perdita arrivata nei giorni scorsi.

Durante il match vinto dal Real Madrid contro il Villarreal per 2-0, Dani Carvajal è dovuto uscire anzitempo in barella. Si è immediatamente capito come si trattasse di qualcosa di serio, dalle smorfie di dolore del terzino della nazionale iberica. Lui che era stato uno dei trascinatori nella scorsa stagione, segnando anche un gol decisivo nella finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha dovuto alzare bandiera bianca. Dopo gli esami di rito è emersa la rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra.

Il Real Madrid vuole Danilo: il terzino brasiliano può sostituire l’infortunato Carvajal

Lo stop di Carvajal sarà davvero molto lungo e per lui la stagione rischia di essere già finita. Il Real Madrid, come segno di affetto, ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2026, nella speranza che possa tornare al massimo della forma (è un classe ’92).

Ora per Ancelotti c’è il bisogno urgente di reperire un terzino destro affidabile che possa subentrare nelle rotazioni dei Blancos. L’ultima idea sarebbe quella di pescare in casa Juventus, con il profilo di Danilo che potrebbe fare al caso degli spagnoli. Un giocatore di grande affidabilità ed esperienza, che in carriera ha già vestito maglie prestigiose. Con Thiago Motta ha perso il posto da titolare e nelle prime uscite gli è stato preferito addirittura un giovane come Savona. Per Danilo sarebbe una grande opportunità per chiudere in bellezza una grande carriera e anche i bianconeri non si opporrebbero di certo alla cessione. La fumata bianca può arrivare a gennaio, con la piena soddisfazione di tutti.