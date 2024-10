Esonero Juric, nuovo scossone sulla panchina della Roma: cosa succede

La Roma potrebbe di nuovo cambiare allenatore a breve: i risultati non stanno dando ragione a Ivan Juric, le critiche si sprecano

L’esonero di Daniele De Rossi non ha convinto la piazza giallorossa che ha accolto con una certa diffidenza il tecnico croato. Sono bastati una sconfitta e un pareggio per rimettere tutto in discussione.

La sconfitta contro l’Elfsborg e il pareggio con il Monza non hanno di certo fatto bene alla panchina di Ivan Juric. La vittoria sofferta contro il Venezia all’Olimpico la scorsa settimana, aveva già acceso dei campanelli di allarme. Dopo la roboante vittoria per 3-0 sull’Udinese e l’ottimo primo tempo giocato con l’Athletic Bilbao, la Roma si è sciolta. Contro i biancorossi di Nesta di certo il livello del gioco è stato migliore rispetto alle ultime uscite, ma non è bastato a portare a casa tre punti contro il finalino di coda della Serie A. A metterci del suo è stato anche l’arbitro La Penna, mal coadiuvato dal Var Aureliano, che non sono intervenuti per un netto fallo su Baldanzi (classico esempio di “step on foot”).

Al termine del match Ivan Juric ha difeso l’operato della sua squadra, parlando di miglior prestazione da quando siede sulla panchina giallorossa. Anche dopo l’Europa League di giovedì scorso l’ex allenatore del Torino aveva parlato di “enormi passi avanti”, cosa che francamente i tifosi non hanno ravvisato. Tutti questi margini di miglioramento paventati non sembrano corrispondere al vero e adesso il tempo a disposizione per convincere la piazza sta scadendo.

La Roma ripesa a Daniele De Rossi: i tifosi lo rivogliono al posto di Juric

Dopo la trasferta di Monza e le dichiarazioni di Juric i tifosi della Roma hanno iniziato una campagna social per riavere De Rossi sulla panchina. L’ex capitano e bandiera giallorossa avrebbe meritato un maggior tempo a disposizione per allestire la sua squadra. Dopo i pareggi con Cagliari, Juventus e Genoa e la sconfitta con l’Empoli, invece, i Friedkin hanno deciso di allontanarlo. La piazza è insorta e a rimetterci il posto è stata anche la CEO Lina Souloukou.

Qualche insistente voce proveniente dalla Capitale ha rivelato che De Rossi potrebbe essere richiamato in panchina qualora Juric venisse esonerato. Il tecnico di Ostia ha un contratto fino al 2027 e potrebbe quindi riprendere il cammino da dove lo aveva interrotto. Una mossa piuttosto populista da parte della proprietà americana che ha visto calare drasticamente il consenso del pubblico dopo il suo allontanamento. Alla ripresa dopo la pausa per le nazionali la Roma affronterà prima l’Inter all’Olimpico e poi la Fiorentina in trasferta. Queste due sfide potrebbero essere la spada di Damocle per Ivan Juric.