“Allegri al Milan”, l’annuncio improvviso sconvolge i tifosi

L’annuncio improvviso riguarda Allegri e il Milan: i tifosi sono rimasti sorpresi da quello che è stato riferito.

Il Milan deve necessariamente trovare un equilibrio. La stagione in Serie A non è partita nel migliore dei modi, nonostante il derby vinto contro l’Inter dopo una scia di successi nerazzurri. Troppi sono stati i passi falsi in campionato e pesanti sono state le sconfitte in Champions League. Su due match, la squadra di Fonseca in Europa ha incassato due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Si deve perciò aggiustare il tiro. Nel frattempo poi è anche arrivato un annuncio che ha spiazzato tutti: ecco perché è stato tirato in ballo Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’, del Milan e di quello che servirebbe ai rossoneri ha parlato così Riccardo Trevisani: “La soluzione migliore per il Milan è Massimiliano Allegri perché ha bisogno di una squadra che lavori di più sulla difesa. Tanto l’attacco i gol li fa comunque, perché il tridente Pulisic, Morata, Leao è giusto e fa gol lo stesso. Qualcosa arriverà da Reijnders, qualcosa da Theo Hernandez, qualcosa da Loftus-Cheek, qualcosa arriverà dalle riserve. Segnerà persino Chukwueze”.

“Quindi – ha continuato – a un certo punto il Milan farà dei gol ma va sistemato dietro e se ha un pregio Allegri è che dietro ti sistema. Anche con una squadra dove non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli”.

Milan, Trevisani è sicurissimo: la soluzione è Massimiliano Allegri

Trevisani ha poi aggiunto: “Soprattutto Allegri ha bisogno di una squadra che a un certo punto sappia fare gol a prescindere dagli schemi che non ha. Questi lo fanno: Leoa salta l’uomo, Morata l’ha già allenato. Se devo fare un progetto e puntare sui giovani prendo Thiago Motta, ma per sistemare una squadra allora prendo Allegri“.

“Per sistemare il casino del Milan prendo uno che già ha avuto una società ballerina fino a un anno fa, perché prima che arrivasse Giuntoli e gli altri ha quasi fatto il dirigente lì. Nelle difficoltà del Milan di oggi penso che Allegri sia la soluzione perché la barca sta affondando o comunque sta in difficoltà perché è un vecchio marinaio”, ha concluso il giornalista. Insomma, Trevisani è certo di quello che l’ex tecnico della Juve potrebbe fare al Diavolo andando a sistemare ciò che finora non ha funzionato con Fonseca.