Bremer, cambiano i tempi di recupero dopo l’operazione: quando rientra

Bremer, cambiano i tempi di recupero per il difensore della Juventus, vittima di un grave infortunio al ginocchio

Il pareggio con il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A prima dello stop per le Nazionali ha un pò raffreddato il grande entusiasmo dei tifosi della Juventus, seguito alla grande vittoria in Champions League contro il Lipsia.

Una partita vinta da Vlahovic e compagni in inferiorità numerica per l’espulsione di Di Gregorio e condizionata, in avvio, dal grave infortunio subito da Gleison Bremer, uno degli insostituibili di Thiago Motta. In un contrasto con Openda, il ginocchio del difensore bianconero ha subito una torsione innaturale. In diretta, la situazione è sembra subito molto seria per Bremer e i timori sulla gravità dell’infortunio sono stati confermati dagli accertamenti cui il giocatore si è sottoposto l’indomani.

Dagli esami è emerso che il difensore bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una diagnosi infausta che ha costretto il giocatore a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Bremer operato, ecco quando rientra: brutte notizie per Motta

Come comunicato dalla Juventus, Bremer è stato operato a Lione dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del dottor Luca Stefanini, responsabile sanitario della Juventus. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito e, nei prossimi giorni, Bremer comincerà subito l’iter riabilitativo previsto.

La stagione del difensore è ampiamente compromessa. Stando a Fabrizio Romano, lo staff della Juve ha pianificato il ritorno in campo di Bremer per l’inizio della prossima stagione. Sono almeno sette, infatti, i mesi di stop previsti per recuperare da un infortunio simile. La speranza di Motta è di riavere in campo il suo difensore almeno per il Mondiale per Club che si disputerà negli Usa dal 15 giugno.

Per sostituire Bremer, Giuntoli ha escluso nell’immediato l’ingaggio di un difensore svincolato. Alla riapertura del mercato, a Gennaio, è previsto invece l’arrivo di un rinforzo nel reparto arretrato. Circolano già i primi nomi. Su tutti quello di Jakub Kiwior, l’ex difensore dello Spezia che continua a trovare poco spazio all’Arsenal e potrebbe lasciare i Gunners anche in prestito fino a fine stagione.

Per la Juve, Bremer resta comunque un elemento fondamentale per le stagioni avvenire. Non a caso, la scorsa estate, il difensore ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri fino al 2029. Un segnale forte che certifica ulteriormente l’importanza del brasilian. Un beniamino dei tifosi, Bremer, inondato da messaggi di vicinanza e solidarietà sui social cui ha risposto con un post di ringraziamento pubblicato dall’ospedale di Lione subito dopo l’operazione.