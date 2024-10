Dai bianconeri all’Inter, arriva l’annuncio ufficiale!

Dai bianconeri all’Inter, è stato lo stesso calciatore ad annunciarlo in un’intervista cogliendo tutti di sorpresa

Come spesso accade, nella settimana di pausa del campionato per le Nazionali, tornano in auge le indiscrezioni di mercato che coinvolgono i top club di Serie A.

E’ successo anche stavolta. Circolano già i primi possibili candidati alla sostituzione di Bremer alla Juventus con Kiwior dell’Arsenal in cima alla lista di Giuntoli. Juve che duella con l’Inter anche per uno dei calciatori più ambiti sul mercato europeo ovvero l’attaccante del Lille, Jonathan David, destinato a svincolarsi a parametro zero dal club francese con il contratto in scadenza a fine stagione.

Inter che, a gennaio, dovrebbe muoversi prevalentemente in uscita. I nerazzurri proveranno a piazzare di nuovo Joaquin Correa mentre è attesa una decisione anche sui rinnovi di De Vrij e Acerbi, entrambi in scadenza. Con il nuovo corso di OakTree orientato verso investimenti su calciatori giovani, solo uno dei due veterani dovrebbe rimanere. L’altro potrebbe lasciare il posto a Jaka Bijol dell’Udinese, difensore già trattato dall’Inter l’estate scorsa.

Retroscena di mercato, poteva andare all’Inter

Se Bijol è un potenziale candidato a indossare la maglia nerazzurra in futuro, chi avrebbe potuto farlo già nella stagione in corso è il compagno di squadra, Maduka Okoye. Il portiere dell’Udinese è stato infatti molto vicino all’Inter nella scorsa sessione di mercato. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista al sito Transfermarkt.

Okoye era in ballottaggio con il collega Josep Martinez poi acquistato dall’Inter per 13.5 milioni più 1 di bonus a favore del Genoa. Un investimento significativo per i nerazzurri che si sono già garantiti il futuro sostituto di Sommer, ancora titolare inamovibile per Inzaghi con zero minuti in campo per il suo vice sul quale l’Inter punta comunque tantissimo.

Okoye ci ha sperato ma non si è detto dispiaciuto per l’epilogo a lui sfavorevole. “L’Inter sarebbe stata un sogno ma non mi stresso e guardo avanti. Non sono triste ma felice di continuare ancora con l’Udinese. Non mi vedo in un altro club a gennaio. Il mio focus è tutto sull’Udinese. Con il duro lavoro e prestazioni costanti un’altra opportunità del genere può accadere di nuovo.”

Parole condivisibili quelle del portiere nigeriano che, a 25 anni, può ambire certamente a un’esperienza in un club di prima fascia. Chissà che, in futuro, non possa essere il Milan, squadra per il quale Okoye ha dichiarato di fare il tifo.