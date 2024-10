Theo Hernandez-Milan, c’è già la data dell’addio:

Theo Hernandez e il Milan potrebbero non avere un futuro ancora lungo insieme: in realtà c’è già la data dell’addio

Il laterale francese è stato uno dei grandi protagonisti della storia recente rossonera ma qualcosa sembra essersi incrinato nell’ultimo periodo. Adesso si può passare dal possibile rinnovo alla separazione.

In casa Milan ci sono diverse questioni ancora aperte che stanno creando non pochi problemi. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta di Firenze, dove sono saltati letteralmente i nervi ad un pilastro dello spogliatoio come Theo Hernandez. Il terzino francese ha rimediato un’espulsione nel finale di gara per aver rivolto “una critica gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro Pairetto”. Il Giudice Sportivo Mastandrea gli ha inferto due giornate di squalifica e lao stesso Milan ha rincarato la dose con una multa.

Il clima è piuttosto teso a Milanello e adesso Paulo Fonseca dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori interpreti nelle sfide dopo la sosta con Udinese (sabato 19 ottobre alle ore 18) e Bologna (26 ottobre). Theo dovrebbe quindi rientrare per il big match contro il Napoli di Antonio Conte. Di certo non il massimo per il Diavolo che non può più permettersi di perdere punti, per non veder scappare le altre contendenti al titolo.

Il Milan rischia di perdere Theo Hernandez: o arriva il rinnovo entro giugno o sarà addio

Theo Hernandez ha in ballo con il Milan anche il rinnovo di contratto, visto che l’attuale scadenza del 2026 rischierebbe al club di via Aldo Rossi di perdere potere economico nel mercato della prossima estate. I colloqui sono cominciate da tempo con il suo agente, ma la richiesta di oltre 8 milioni di euro a stagione ha spaventato RedBird. La proprietà rossonera non vorrebbe spendere tali cifre per nessuno dei top player in rosa, soprattutto se il rendimento continuasse ad essere altalenante.

Per il discorso sopra menzionato Theo Hernandez rischia di finire sul mercato già a giugno, cercando di incassare una cifra degna del suo valore. O la fumata bianca arriverà nei prossimi mesi o l’addio potrebbe diventare un’amara realtà. I tifosi sono ancora dalla sua parte ma di certo non sono passate inosservate alcune intemperanza come quella di Roma contro la Lazio, che ha visto protagonista sia lui che Leao. Due dei simboli dello Scudetto targato Pioli sono finiti ora sul banco degli imputati.