Già tutto deciso, panchina a Cannavaro: se perde la prossima sarà esonerato

Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina in Serie A: l’attuale tecnico è ad un passo dall’esonero e l’ex Udinese può essere il nome giusto

Il capitano dell’Italia campione del mondo del 2006 sta incontrando qualche difficoltà di troppo ad imporsi come allenatore, ma questa potrebbe essere finalmente una buona occasione. Tutto dipenderà dal risultato della prossima partita.

C’è stata da poco una bellissima cena-reunion con tutti i campioni del mondo di Berlino 2006. Dal tecnico Marcello Lippi al capitano Fabio Cannavaro, con tutti i compagni di squadra e i componenti dello staff (vedi Ciro Ferrara). Un bel modo di festeggiare un evento che resta l’ultimo di un certo livello per la nostra Nazionale, eccezion fatta per l’Europeo vinto da Mancini nel 2021.

Di tutta quella nidiata di calciatori nessuno è riuscito fino a questo momento ad affermarsi in panchina. Molti di loro hanno deciso di fare l’allenatore, vedi Grosso, Pirlo, Gattuso, Oddo, De Rossi, Gilardino, Inzaghi, Nesta e Cannavaro. Chi per un verso e chi per l’altro hanno incontrato tutti difficoltà e attualmente si trovano o a spasso o in contesti non degni della loro fama.

Proprio Fabio Cannavaro ha già collezionato una certa esperienza, soprattutto all’estero, provando esperienze negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita e in Cina, sia al fianco di Marcello Lippi che per conto suo. In Italia ha avuto una doppia chance con Benevento e Udinese, sempre da subentrante, ma senza grandi fortune.

Cannavaro pronto a tornare in panchina: è il favorito per sostituire Gilardino

In questo momento il nome dell’ex difensore di Inter, Juve e Real Madrid sta circolando in modo piuttosto insistente in ambito Serie A. Ci sono almeno un paio di club che si sono messi sulle sue tracce e uno in particolar modo sembra pronto ad affidarsi a lui qualora dovesse andar male la prossima partita. Stiamo parlando del Genoa, che con Gilardino sta attraversando un momento pessimo e ricopre il terzultimo posto, con soli 5 punti all’attivo.

La prossima gara sarà a Marassi contro il Bologna e potrebbe essere l’ultima uscita dell’ex attaccante rossonero sulla panchina del Grifone. In caso di sconfitta è pronto proprio Cannavaro, che è finito anche nel mirino del Verona (ma per ora Zanetti sta facendo bene) e del Venezia, ultimo e piuttosto sfortunato con Di Francesco. In una piazza o nell’altra il tecnico partenopeo è pronto a sbarcare per riprendere un cammino professionale che ritiene essere alla sua portata.