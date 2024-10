Cannavaro ha già detto sì, cambio in panchina in Serie A

Fabio Cannavaro potrebbe tornare in lizza per una panchina in Serie A dopo l’addio all’Udinese al termine dello scorso campionato

Una salvezza conquistata all’ultima giornata poi l’addio. Si è conclusa con un epilogo inaspettato l’esperienza di Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Udinese.

Chiamato nel finale di campionato con i bianconeri in piena zona retrocessione, l’ex capitano della Nazionale è riuscito a salvare i friulani grazie alla vittoria in casa del Frosinone alla 38.a giornata che ha sancito, di fatto, la fine del suo primo incarico da allenatore in Serie A.

Da allora, Cannavaro non ha ottenuto un altro ingaggio. In attesa di una possibile chiamata, recentemente si è rivisto in pubblico in occasione di un evento che ha coinvolto anche altri compagni di nazionale dell’Italia campione del mondo del 2006. Lo scorso weekend, invece, è stato uno degli ospiti del Festival dello Sport, l’evento annuale organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento e giunto alla sua sesta edizione. Nell’occasione, intervistato da Federica Masolin, Cannavaro ha scelto il suo difensore preferito del momento in Serie A, individuandolo in Alessandro Bastoni dell’Inter.

Cannavaro di nuovo in Serie A ? Le ultime

Chissà che, in un futuro non molto lontano, Cannavaro non possa affrontare Bastoni (e l’Inter) da avversario. Il suo nome, infatti, potrebbe rientrare tra le possibili scelte del Genoa in caso di esonero di Alberto Gilardino, un altro degli azzurri Campioni del Mondo nel 2006.

Nonostante il recente rinnovo, a causa del rendimento deludente di inizio stagione, la panchina di Gilardino è in bilico. Un ruolino di marcia da retrocessione quello del Grifone, penultimo a cinque punti e reduce da tre sconfitte consecutive, di cui le ultime due piuttosto pesanti contro Juventus e Atalanta. Ko cui si aggiunge l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria.

Nella seduta di allenamento odierna al “Signorini”, Gilardino e la squadra hanno ottenuto il pieno sostegno della tifoseria rossoblu in vista del prossimo, delicatissimo, match di campionato contro il Bologna, in programma sabato prossimo al Ferrari alle 15. Una partita che può essere decisiva per le sorti dell’allenatore genoano cui va data l’attenuante dei numerosi infortuni (Gollini, Malinovskyi, Messias, De Winter, Badelj) che lo hanno privato di alcuni titolari.

Vedremo dunque, in caso di ulteriore passo falso, quale sarà la decisione di 777 Partners che sta fronteggiando, peraltro, una delicatissima situazione interna la quale potrebbe sfociare anche in una possibile vendita del club. Cannavaro, dunque, è tra le possibili alternative a Gilardino. L’allenatore ha anche mercato in Serie B, campionato dove ha allenato il Benevento due anni fa.