Hojlund torna in Serie A, colpo di una big: è già tutto deciso per giugno

Sta per tornare in Serie A l’ex attaccante dell’Atalanta, Hojlund, attualmente in forza al Manchester United. Su di lui c’è l’interesse di una big

Il centravanti danese aveva sorpreso tutti un paio di stagioni fa, venendo acquistato per una cifra record dai Red Evils. Attualmente non sta rendendo come tutti si aspettavano e le porte del campionato italiano potrebbero aprirsi di nuovo.

Stiamo parlando di uno dei giovani attaccanti più forti del panorama europeo, in grado di stupire tutti in Serie A solo un paio d’anni orsono e pagato a peso d’oro dal Manchester United. Rasmus Hojlund è stata una delle grandi intuizioni di Giovanni Sartori ai tempi dell’Atalanta, quando lo prese dal campionato austriaco per poi lanciarlo nel nostro calcio. La stagione sotto le cure di Gasperini fu clamorosa con 10 gol e una serie di giocate che nessuno poteva immaginarsi. Una sorta di Ibrahimovic in miniatura, con prospettive e margini davvero ampi per poter arrivare al top.

Non ci fu nemmeno il tempo di creare un’asta perché i Red Evils furono prontissimi nell’investire una cifra vicina ai 75 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Nella Premier League dello scorso anno è riuscito a mettere a segno 10 reti, con il bottino che sale a 16 considerando anche le coppe. Per un ragazzo di appena 21 anni non è male, soprattutto considerando il nuovo contesto e le conseguenti difficoltà di adattamento. L’acquisto in estate di Zirkzee di certo potrebbe togliergli spazio in questa stagione, partita con 174′ trascorsi in campo e un solo gol.

Vlahovic via e dentro Hojlund: le manovre della Juventus sul mercato

Chi sta pensando di prendersi Hojlund nella prossima estate è la Juventus, che ancora non è pienamente convinta del rendimento di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è partito piuttosto bene quest’anno, come testimoniato dalle doppiette messe a segno (una su tutte quella che è valsa la vittoria sul campo del Lipsia). Thiago Motta, però, avrebbe forse bisogno di altro per esaltare il suo gioco e quindi Giuntoli si sta guardando intorno.

Ai bianconeri Hojlund piace sin dai tempi dell’Atalanta, ma per accontentare le richieste del Manchester United c’è bisogno di un bel colpo in uscita. Vlahovic ha richieste in Premier League e non è escluso che già a gennaio si possa pensare di imbastire una trattativa (Chelsea e Arsenal restano alla finestra). Se Giuntoli riuscisse ad ottenere la cifra che desidera potrebbe poi pensare di investire il tutto su bomber danese. A far ragionare su questa opzione il ds bianconero sono anche i 12 milioni di euro che percepisce di ingaggio il serbo, troppi anche per le casse bianconere.