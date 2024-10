Game over Djokovic, annuncio improvviso sul ritiro

Annuncio emblematico quello su Novak Djokovic, arrivato dopo la sconfitta contro Sinner al Masters di Shanghai

Oltreché per la prepotente ascesa di Jannik Sinner ai vertici della classifica mondiale, il 2024 del Tennis può essere ricordato anche per un altro fatto storico che si sta verificando con grande stupore di tutti gli appassionati.

Non si può non rimanere stupiti, infatti, nel vedere ancora lo 0 nella casella dei tornei vinti in questa stagione da Novak Djokovic. Una situazione decisamente anomala nell’ultimo ventennio del tennis maschile. Eppure, il serbo non alza un trofeo dall’edizione 2023 delle Atp Finals di Torino. Da allora, se si esclude il memorabile trionfo alle Olimpiadi di Parigi, nessun titolo Slam e nemmeno Atp.

Nel 2024, Djokovic ha ottenuto come migliori risultati due finali, quella di Wimbledon e l’altra, più recente, al Masters di Shanghai, entrambe perse contro Alcaraz e Sinner, i due suoi eredi destinati a dominare il tennis maschile nei prossimi anni. Per provare a interrompere la striscia negativa, Nole ha ancora un torneo da disputare nel finale di stagione ovvero il Masters di Parigi Bercy, dal quale dipende anche la sua ennesima partecipazione alle Atp Finals, al momento in bilico con la sesta posizione nella Race e gli inseguitori (Ruud, Rublev e De Minaur) a distanza ravvicinata.

Novak Djokovic, il giudizio è impietoso

La sconfitta contro Sinner ha palesato nuovamente i limiti attuali di Djokovic. Al momento sia Sinner che Alcaraz sembrano di un altro livello rispetto all’ex numero uno del mondo che, inevitabilmente, paga dazio per la differenza di età e un fisico che comincia a risentire delle tante fatiche accumulate negli anni.

E’ convinto dell’ormai inevitabile declino del campione serbo anche Adriano Panatta che, con la solita schiettezza, ha espresso un giudizio impietoso nei suoi confronti nel commentare la finale persa a Shanghai.

“Contro Sinner ha giocato bene un’ora ma dopo il primo set non c’è stata partita. Credo che anche Djokovic debba rassegnarsi a lasciar perdere. Un giocatore come lui non si può permettere di uscire dal campo, non dico umiliato, ma con una bella batosta da parte di Sinner.” Questo il giudizio di Panatta che, verosimilmente, non sarà ascoltato dal serbo.

A settembre, in un’intervista rilasciata a margine dell’impegno di Coppa Davis con la Serbia, Djokovic ha ribadito che non ha intenzione di ritirarsi al momento, precisando che nel prosieguo della sua carriera si concentrerà esclusivamente sui grandi tornei e sugli impegni con la nazionale senza più l’assillo della classifica. Una scelta inevitabile a 37 anni e dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere.