Lutto in Serie A, il comunicato stravolge i tifosi

Un lutto ha colpito un club di Serie A che ha voluto ricordare così la persona scomparsa. Cordoglio tra la tifoseria

La pausa per le Nazionali di ottobre è ormai in archivio e c’è grande attesa per il ritorno della Serie A con l’ottava giornata di campionato prevista nel prossimo weekend.

Due i big match in programma ovvero Juventus-Lazio e Roma-Inter, entrambi importanti per le zone alte della classifica dove staziona, da inizio campionato, anche il Torino di Vanoli. Le due sconfitte consecutive contro Lazio e Torino hanno rallentato l’andatura dei granata ora appaiati al Milan a quota a 11 punti in attesa della prossima sfida che li vedrà impegnati, domenica 20 ottobre, contro il Cagliari in trasferta.

Una partita nella quale, il Torino omaggerà una persona da poco scomparsa che è stata, a suo modo, simbolo del club per tanti anni. Una tifosa che ha vissuto in prima persona anche la gloriosa epopea del Grande Torino nel secondo dopoguerra.

Lutto per il Torino, il comunicato del club

E’ scomparsa all’età di 105 anni, la signora Giuseppa Sartorelli Peverini, tifosa del Grande Torino e memoria storica del club. Per tutti, Nonna Peppa, la signora Sartorelli non ha mai smesso di seguire le partite della sua squadra del cuore. Come si legge nel comunicato del Torino che ha dato notizia della sua scomparsa, per Nonna Peppa, i match dei granata erano ancora un appuntamento imperdibile in tv.

Il presidente Urbano Cairo ha espresso, a nome di tutto il Torino Football Club, le condoglianze alla famiglia di questa storica tifosa, classe 1919 nata nelle Marche e da anni residente a Cernusco sul Naviglio dove era molto conosciuta.

La signora Sartorelli ha vissuto, di fatto, in prima persona gran parte della storia del Torino, fin quasi dalla sua fondazione avvenuta nel 1906. Oltre agli indimenticabili Scudetti del Grande Torino, la gloriosa squadra perita nel tragico incidente aereo di Superga, il club granata, in oltre un secolo di storia, ha vinto solo un altro campionato quello altrettanto glorioso del 1975-76.

Nell’annata seguente, il Toro è stato primo in classifica in Serie A fino alla 17.a giornata. Da allora, ci è tornato dopo ben 47 anni, lo scorso settembre. Per Nonna Peppa, un’ultima grande soddisfazione prima della scomparsa cui il club ha voluto giustamente rendere omaggio.