Roma di sasso, Lorenzo Pellegrini pronto al tradimento: nuova maglia in Serie A

La Roma potrebbe perdere a breve il capitano Lorenzo Pellegrini: su di lui c’è un’altra big in Serie A. La trattativa può andare in porto

Dopo le ultime prestazioni e con una situazione ambientale non positiva, Pellegrini si sta convincendo che la sua parentesi a Roma può considerarsi conclusa. La chance di vestire un’altra maglia in Italia adesso è concreta.

Lorenzo Pellegrini sta cercando di togliersi da una buca che dura da due anni. Un cratere in cui qualsiasi movimento risulta complesso, in cui la pressione è doppia e ogni buona azione viene cancellata. Il suo rendimento fisico e tecnico è senza dubbio al di sotto delle aspettative e dell’ingaggio percepito, ma c’è anche altro ad aggravare la vicenda. Il rapporto con la maggior parte del pubblico romanista si è incrinato. Lui ha pagato l’esonero di Mourinho prima (forse a ragione) e quello di De Rossi poi (senza alcuna colpa) e la freddezza nei suoi confronti è diventata chiara a tutti.

Continuare così diventa quasi impossibile e considerando che la scadenza del suo contratto è fissata per giugno 2026 è chiaro che la prossima estate qualcosa deve sbloccarsi. La Roma deve trovargli una sistemazione per non perderlo a zero e anche lui non è più così irremovibile dall’idea di andar via. In passato c’erano stati dei timidi sondaggi da parte di alcune società straniere (vedi il PSG), ma ora si stanno facendo avanti due italiane.

Lorenzo Pellegrini lascia la Roma a giugno: Juventus e Milan fanno sul serio

La prossima estate potrebbe esserci un duello in Serie A per accaparrarsi il cartellino di Pellegrini. Il centrocampista della Nazionale piace infatti sia al Milan che alla Juventus, che potrebbero aver bisogno di un centrocampista con le sue qualità. Per 20 milioni circa la Roma potrebbe essere disposta a lasciarlo andare, considerando anche lo scarso potere contrattuale ad un solo anno dalla scadenza.

L’ex Sassuolo sarebbe un nome adatto alla Juve di Motta come perfetto trequartista nel 4-2-3-1, nella stessa posizione occupata da Koopmeiners. Anche nel Milan potrebbe dire la sua come mezzala in una mediana a tre o come trequartista (laddove ora opera Morata). L’unica cosa certa è che difficilmente lo si potrà vedere ancora con la casacca giallorossa e il suo futuro potrebbe essere simile a quello di Florenzi. Dalla fascia di capitano all’Olimpico alla panchina di San Siro.