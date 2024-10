Inzaghi via? Inter, nessun problema: Marotta ha già scelto il sostituto

In casa Inter c’è attesa per il prossimo delicato match di campionato. Domenica sera i nerazzurri affronteranno la Roma all’Olimpico.

Domenica sera l’Inter affronterà la Roma in un match delicato di serie A. Il posticipo serale vedrà i nerazzurri in una sfida fondamentale in chiave campionato, il club avrà ora una lunga serie di gare e non può permettersi di perdere terreno dal Napoli capolista. Questo turno è importante in quanto gli azzurri hanno un match non impossibile contro l’Empoli e l’Inter avrà un big match, il primo e domenica prossima ci sarà Inter-Juventus.

Una fase delicata e importante del campionato in una stagione particolare per Simone Inzaghi. Campionato, Champions League, coppa Italia e supercoppa italiana e Mondiale per club a fine anno: tantissimi impegni e sia società che tifosi attendono ancora grandi risultati.

Il gioco di Inzaghi e la sua capacità di sfruttare il materiale a disposizione ha fatto si che il tecnico sia diventato ormai uno dei big d’Europa e sia sul taccuino di diverse squadre. Liverpool e Manchester United, ma anche City in caso di eventuale addio di Guardiola e Inzaghi potrebbe approdare in Premier la prossima stagione. Sia in caso di scudetto sia eventualmente senza risultati adeguati con – a quel punto – la società che potrebbe decidere di prendere strade differenti. E la società è stuzzicata da un’idea alternativa, in particolare il presidente nerazzurro Marotta.

Inter, scelto già il sostituto di Inzaghi

Secondo alcune indiscrezioni l’Inter starebbe valutando la possibilità di prendere Massimiliano Allegri come prossimo allenatore nerazzurro. Il tecnico livornese è da sempre un pallino di Marotta che aveva pensato a lui anche prima dell’era Inzaghi e il tecnico potrebbe essere il modo migliore per continuare la sua corsa nerazzurra.

Allegri si è separato dalla Juventus la scorsa stagione, desiderava tornare anche in questa stagione ma i top club sono già tutti prenotati. Il Milan – in caso di esonero di Fonseca – pensa a Sarri o comunque allenatori che facciano del gioco la priorità e non gradiscono il ritorno di Allegri.

Si lavorerà in vista dei prossimi impegni, l’Inter punta al massimo o quasi in ogni competizione ma non è escluso che a fine anno Inzaghi pensi a una nuova avventura, magari la possibilità di riportare in alto il Manchester United, una squadra da anni con gravi problemi. Il tecnico è stuzzicato da questa possibilità e l’Inter non farebbe ostruzione. Staremo a vedere ma occhio a questa situazione e l’Inter potrebbe cambiare a fine anno.