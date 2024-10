Milan gelato, tegola Camarda: i tifosi stentano a crederci

C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della squadra rossonera considerato da tutti il bomber del futuro della nazionale italiana.

Non è un momento facile in casa Milan con i rossoneri che sono chiamati a riscattare il doppio ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina per cercare di rialzare presto la testa sia in campionato che in Champions League.

La ripresa delle ostilità dopo lo stop per le nazionali sarà un momento cruciale per la stagione del Milan e la panchina di Paulo Fonseca con il club che si aspetta una rapida ripresa per cercare di rilanciare un’annata partita con il piede storto. Oltre alle problematiche legate ai risultati, in casa Milan c’è ansia per quello che riguarda Francesco Camarda. Il giovane centravanti ha rinnovato il suo contratto con il club alla fine della scorsa stagione ma ora la situazione è così rassicurante. Sono infatti diversi i fattori che lasciano perplessi i tifosi rossoneri che si aspettavano un utilizzo diverso della giovane punta

Milan, preoccupazione per Camarda: Fonseca non vede il giovane bomber

Uno dei problemi legati a Francesco Camarda è quello relativo al suo utilizzo con la prima squadra allenata da Paulo Fonseca, pari a zero. Il giovane attaccante è stato convocato in alcune occasioni dal tecnico portoghese che ha però deciso di non schierarlo in campo nonostante il passaggio al modulo con due punte.

In più di un’occasione Francesco Camarda ha fatto parte della lista dei convocati del Milan ma per lui non c’è stato modo di scendere in campo. Per diversi weekend infatti, il giovane centravanti è rimasto a guardare tutta la partita dei compagni di squadra, non potendo rispondere alla chiamata del Milan Futuro di Daniele Bonera e passando intere settimane senza vedere il campo in una partita ufficiale. Un problema non da poco per un ragazzo di 16 anni che avrebbe bisogno di giocare con continuità per fare esperienza e migliorare.

La decisione di Paulo Fonseca di passare ad un modulo che prevede l’utilizzo in contemporanea di Alvaro Morata e Tammy Abraham lascia a disposizione del portoghese il solo Jovic in panchina con il serbo che non ha convinto a pieno ed in più di un’occasione è stato fermato da alcuni infortuni. Nonostante la penuria di attaccanti a disposizione però, l’allenatore ha deciso di non buttare nella mischia il giovane attaccante rossonero lasciandolo in più di un’occasione per 90 minuti in panchina.

Il Milan Futuro non gira, per Camarda un solo gol in campionato

Se la prima squadra del Milan non ride non è un ottimo momento neanche per il Milan Futuro che sta facendo fatica ad imporsi nel campionato di Serie C, girone B. I giovani rossoneri, guidati da Daniele Bonera, sono infatti in fondo alla classifica, con un penultimo posto che preoccupa e non poco il club.

Sei punti in otto partite per gli uomini di Bonera che domenica si troveranno già di fronte ad un crocevia fondamentale del proprio campionato contro il Legnago Salus, ultimo nel girone B. Le difficoltà della squadra si sono riversate anche su Camarda che sta facendo una grande fatica ad imporsi ed ha messo a segno solamente una rete in campionato mostrando di fare fatica nel confronto con i professionisti in questa prima parte di stagione.

La mancanza di continuità sta tra l’altro penalizzando il ragazzo che in alcune occasioni è rimasto fuori anche per via di alcuni infortuni, lasciando il posto a Samuele Longo, bomber di esperienza arrivato in estate in rossonero. Per il Milan è quindi giunto il momento di prendere una decisione definitiva sul ragazzo che dovrà trovare il giusto spazio durante le prossime settimane per permettere al club di fare le dovute valutazioni e scegliere se inserirlo in pianta stabile in prima squadra o lasciarlo maturare con serenità agli ordini di Daniele Bonera.

Futuro Camarda, il Milan deve prendere una decisione definitiva

Nei giorni scorsi sono giunte anche le parole di Giuseppe Gravina, presidente della FIGC, che ha criticato la gestione dei giovani talenti in Italia facendo proprio riferimento a Francesco Camarda. Frasi che non hanno fatto piacere alla dirigenza del Milan che ritiene di gestire la crescita del ragazzo al meglio.

Quello che appare chiaro è che Camarda ha bisogno di poter lavorare con continuità con una squadra per poi dare continuità alle sue prestazioni nel weekend. Probabile che il Milan decida di lasciarlo per un lungo periodo solamente nella seconda squadra per dargli l’opportunità di capire al meglio cosa chiede Daniele Bonera ai suoi ragazzi, per poi valutarne l’inserimento in prima squadra solamente verso il finale di stagione.

Quello che appare certo è che non ci sarà nessuna cessione in prestito per il classe 2008 con il Milan che vuole tenerlo sotto controllo con continuità. Difficile immaginare, almeno per le prossime due stagioni, una partenza a titolo temporaneo del giovane attaccante.