La ‘Settimana Argentina’ irrompe in 4 città italiane: da Napoli a Roma, un legame davvero speciale

Bellissima iniziativa che vede protagonista la Nazione sudamericana. Ancora oggi si parla di questa nazione in tutto il mondo.

Gli appassionati di calcio tendono a collegare spesso una nazione come l’Argentina al calcio e specialmente a leggende di questo sport come Diego Armando Maradona o Leo Messi, ma la nazione sudamericana non è solo questo sebbene parliamo di personalità sportive piuttosto importanti.

In questi giorni l’Argentina ha effettuato in Italia una settimana di intensa promozione della sua cultura, esibendo alcune particolarità sportive, economiche e gastronomiche, in alcune città italiane. A organizzare l’evento è Marca Pais Argentina, in collaborazione con l’Agenzia Argentina, e un evento che ha toccato nello specifico quattro città italiane e ovvero Roma, Bergamo, Napoli e Milano.

L’evento è cominciato il 18 Ottobre 2024 e si è tenuto per diversi giorni, si sono svolti incontri di networking con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’economia del paese. Un evento importante, un modo per rafforzare il legame e per concludere alcuni commerciali e d’investimento.

Argentina e un intenso legame con la città di Roma e Napoli

L’Argentina è molto legata alle città di Roma e Napoli, specialmente con quest’ultima e non solo per Maradona. La SSC Napoli è stata insignita del titolo ‘Amico dell’Argentina’ per aver promosso il talento argentino nel calcio. Sport e non solo visto che si è tenuta un progetto insieme al ‘Re del Panino’ Donato Di Caprio.

Un legame importante tra i due paesi, a Maranello ad esempio si è tenuto un incontro dove le autorità argentine hanno consegnato al Museo di Maranello un casco appartenuto al pilota argentino Fangio. Sport, cultura e gastronomia con Italia e Argentina che sono due paesi collegati e molto uniti, un legame che dura negli anni e che ora questo evento ha voluto ancora una volta riunire.