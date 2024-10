Milan, già scelto il dopo Fonseca: un solo nome in pole

Aria turbolenta in casa rossonera dopo una parte in stagione altalenante: sarebbe già pronto l’erede al Milan di Fonseca.

Il cammino di Paulo Fonseca alla guida del Milan si presenta sin da subito come un percorso costellato di difficoltà. L’ex tecnico di Roma e Lille, approdato in rossonero con grandi aspettative, si trova a navigare in acque turbolente.

La stagione si apre con una serie di risultati altalenanti che mettono subito in luce le criticità della squadra. Nonostante ciò, il derby rappresenta una svolta significativa, un momento in cui la squadra sembra finalmente trovare la giusta alchimia e coesione. Tuttavia, il successivo stop a Firenze riporta nuovamente alla superficie le incertezze del Milan.

Milan, il futuro di Fonseca

Nonostante i passi falsi in campionato, è nella massima competizione europea che il Milan riesce a mostrare il proprio valore. Dopo due sconfitte consecutive contro avversari del calibro di Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri trovano la forza per rialzarsi contro il Bruges. Questa vittoria non solo riacquista fiducia ma dimostra anche la capacità della squadra di superare le difficoltà grazie al lavoro e alle scelte tecniche di Fonseca.

Uno degli aspetti più discussi durante questi primi mesi riguarda il rapporto tra Paulo Fonseca e due dei giocatori più rappresentativi del Milan: Theo Hernandez e Rafael Leao. La gestione delle stelle della squadra è sempre un punto delicato per ogni allenatore; su questo fronte, Fonseca cerca un equilibrio tra autorità e dialogo per ottenere il meglio dai suoi giocatori chiave.

Nonostante gli sprazzi di brillantezza mostrati soprattutto in Champions League, ogni nuovo passo falso riaccende i dubbi sulla panchina dell’allenatore portoghese. I nomi dei possibili sostituti cominciano a circolare con insistenza nell’ambiente milanista: Massimiliano Allegri sembra essere il favorito dai tifosi come possibile erede secondo un sondaggio lanciato da Calciomercato.it; tuttavia non mancano alternative interessanti come Maurizio Sarri ed Igor Tudor che rimangono sullo sfondo pronti ad approdare nel caso la situazione dovesse precipitare.

La voce dei tifosi è chiara: Massimiliano Allegri appare come l’opzione preferita dalla maggioranza qualora fosse necessario procedere con un cambio alla guida tecnica del Milan. Con una percentuale schiacciante rispetto agli altri candidati nel sondaggio proposto da Calciomercato.it, l’ex allenatore della Juventus emerge come la figura ideale per molti supporter rossoneri desiderosi di ritrovare stabilità e successo sia in Italia che in Europa.