Juve, scelto il vice Vlahovic: colpaccio in attacco

La dirigenza della Juventus ha scelto il nome per il prossimo vice-Vlahovic che potrebbe arrivare già il prossimo gennaio.

La Juventus, storico club del calcio italiano, è sempre alla ricerca di talenti che possano rafforzare la squadra e garantire prestazioni di alto livello.

In vista del mercato di gennaio, sembra che gli occhi della Vecchia Signora si siano posati su Lorenzo Lucca, promettente centravanti dell’Udinese e della nazionale azzurra. Classe 2000, Lucca ha dimostrato qualità e potenzialità tali da attirare l’interesse dei bianconeri.

Juve, scelto il vice-Vlahovic

Secondo gli ultimi rumors, la Juventus considera Lorenzo Lucca come una delle opzioni principali per rinforzare il proprio reparto offensivo già nel prossimo gennaio. La necessità di trovare un valido vice per Dusan Vlahovic sembra essere una priorità per il club torinese, che vede in Lucca le caratteristiche ideali per ricoprire questo ruolo. Con la sua stazza fisica e il suo fiuto per il gol, il giovane attaccante potrebbe infatti rappresentare un’ottima alternativa all’attuale punta serba.

Nonostante l’evidente interesse da parte della Juventus, l’affare non si presenta semplice. L’Udinese valuta molto positivamente le qualità del suo centravanti e non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente. Come emerso dalle informazioni raccolte, il club friulano vorrebbe mantenere Lorenzo Lucca almeno fino a giugno 2023 con l’intento di monetizzare al massimo dalla sua cessione.

Il costo sostenuto dall’Udinese per assicurarsi le prestazioni di Lucca è stato di 8,7 milioni di euro, cifra che testimonia l’investimento significativo fatto dal club sul giocatore. Di conseguenza, la squadre friulana punta a ottenere un ritorno economico importante dalla sua eventuale vendita.

L’intenzione dell’Udinese di incassare quanto più possibile dalla cessione del cartellino di Lorenzo Lucca pone alcuni interrogativi sulle possibilità economiche dell’affare per la Juventus. Il club bianconero dovrà valutare attentamente se investire una somma considerevole su un giocatore che verrebbe inizialmente considerato come riserva. Tuttavia, data la giovane età e le evidenti qualità mostrate finora da Lucca sia in Serie A sia con la maglia della nazionale italiana Under-21, l’investimento potrebbe rivelarsi strategico anche in ottica futura.

Con l’avvicinarsi del mercato invernale, sarà interessante osservare come evolveranno i contatti tra Juventus e Udinese riguardo alla situazione di Lorenzo Lucca. La Vecchia Signora dovrà bilanciare attentamente le proprie esigenze tecniche con quelle economiche prima di avanzare una proposta ufficiale al club friulano.