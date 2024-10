Destino segnato, addio Juve: saluta già a gennaio

La notizia agita la dirigenza bianconera e i tifosi della Juventus: potrebbe dire addio già nella prossima finestra di mercato a gennaio.

In una serata europea che si preannunciava come un’occasione per riscattarsi e dimostrare il proprio valore, Danilo ha vissuto uno dei momenti più complicati della sua carriera con la maglia della Juventus.

Il match di Champions League contro lo Stoccarda ha messo in luce tutte le difficoltà del difensore brasiliano, incapace di esprimere le qualità che lo hanno reso uno dei punti fermi della difesa bianconera negli ultimi anni.

Addio alla Juve, saluti a gennaio?

Il Corriere di Torino non usa mezzi termini nel descrivere la prestazione di Danilo: spaesato e irriconoscibile. La partita contro lo Stoccarda è stata segnata da errori individuali che hanno costato caro alla squadra. Dapprima un mancato intervento su Demirovic, il cui tiro ha sfiorato il palo, poi una disattenzione nell’azione che ha portato al gol annullato ai tedeschi per fuorigioco. Ma è stato sul finire del match che Danilo ha commesso l’errore più grave: un fallo goffo che gli è valso l’espulsione e ha concesso allo Stoccarda la possibilità di riaprire la partita dal dischetto.

La brutta serata europea potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di Danilo alla Juventus. Già da tempo si vocifera di un possibile addio al termine della stagione, ma questa prestazione negativa potrebbe accelerare i tempi. La società bianconera sembra pronta a valutare alternative per rafforzare la propria retroguardia, mettendo così in dubbio la permanenza dell’ex giocatore del Porto e del Manchester City.

La sconfitta contro lo Stoccarda non solo complica il cammino europeo della Juventus ma pone anche interrogativi sulle scelte future dell’allenatore Thiago Motta. Con un big match all’orizzonte contro l’Inter, sarà fondamentale capire se Danilo verrà confermato nella formazione titolare o se dovrà fare i conti con una riduzione del proprio spazio in squadra.

La situazione attuale rappresenta senza dubbio uno dei momenti più delicati nella carriera juventina di Danilo. Dopo aver contribuito a conquiste importanti come due Champions League, il difensore brasiliano si trova ora a dover dimostrare ancora una volta il suo valore per non vedere anticipata la fine della sua avventura in bianconero.