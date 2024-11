Atalanta da scudetto, bookmakers scatenati: la quota si è letteralmente schiantata

L’Atalanta vince anche a Napoli e ora fa sognare: ma sapete a quanto è quotata oggi la vittoria dello scudetto della banda Gasperini?

Avete mai creduto nei miracoli sportivi? Perché quello che sta facendo l’Atalanta in questa stagione ha tutti i contorni di un’impresa epica. Dopo l’incredibile vittoria sul campo del Napoli, la squadra di Gian Piero Gasperini si ritrova a soli tre punti dal primo posto, facendo sognare ad alta voce tutta Bergamo.

Ma la vera notizia di giornata non è solo la classifica: è l’effetto devastante che questo cammino sta avendo sui bookmakers, che hanno visto la quota scudetto dell’Atalanta crollare in modo vertiginoso.

La vittoria al Diego Armando Maradona non è stata un colpo di fortuna. È stata la dimostrazione che questa Atalanta sa giocarsela con chiunque, ovunque. Eppure, non tutto è filato liscio. Ci sono stati tre inciampi lungo il cammino, di cui uno pesantissimo contro l’Inter. Una sconfitta che avrebbe potuto lasciare strascichi psicologici, ma la squadra ha reagito con carattere, rialzandosi subito. È questa resilienza a fare la differenza. Un gruppo che non molla, un allenatore che continua a reinventarsi e una città che sogna.

Parliamoci chiaro: Gasperini non è uno che si accontenta. Dopo aver trasformato l’Atalanta da outsider a protagonista del calcio europeo, molti si aspettavano che potesse dire addio, magari cercando nuove sfide. E invece, eccolo qui, più determinato che mai. Ha preso una squadra che sembrava aver già dato tutto e l’ha riportata a lottare per il vertice, con un gioco che fa innamorare e una mentalità che fa paura.

L’Atalanta e il sogno scudetto: le quote dei bookmakers

È chiaro che per Gasperini e i suoi uomini, lo scudetto non è più un sogno lontano, ma un obiettivo da inseguire fino in fondo. E i bookmakers l’hanno capito. Il crollo delle quote è un segnale che il calcio italiano sta iniziando a prendere sul serio l’Atalanta come mai prima d’ora.

A inizio stagione, puntare sull’Atalanta campione d’Italia era roba da scommettitori coraggiosi. Le probabilità di vederla alzare il tricolore erano talmente basse che le quote oscillavano tra i 22 e i 25. Insomma, se avessi messo 100 euro, te ne saresti portato a casa 2500. Ma dopo settimane di successi, pressing alto e gol a raffica, quella stessa quota si è schiantata tra 7 e 9. Un crollo che fa rumore, proprio come il cammino dei ragazzi di Gasperini.

Non è solo questione di numeri. È la sensazione che questa squadra abbia qualcosa di magico. E se a inizio anno i più scettici pensavano che il trionfo in Europa League fosse il massimo che questa Atalanta potesse raggiungere, oggi lo scenario è cambiato. Gasperini non si è accontentato di festeggiare un trofeo internazionale; ha deciso di restare, rilanciare e puntare a quello che sarebbe un traguardo storico: lo scudetto.

Il bello di questa storia è che, nonostante tutto, l’Atalanta continua a vivere ogni partita con quell’umiltà e quella fame che l’hanno resa speciale. Ma ora, il peso delle aspettative è più grande che mai. La città ci crede, i tifosi sognano, e la squadra non vuole fermarsi. Sarà l’anno giusto per scrivere la pagina più incredibile della storia del club?

Chi lo sa, magari fra qualche mese ci troveremo a raccontare di un miracolo sportivo vero e proprio. Nel frattempo, una domanda sorge spontanea: avete ancora il coraggio di scommettere contro Gasperini e la sua Atalanta?