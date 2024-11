“Pogba torna da Conte”: la suggestione clamorosa infiamma Napoli

Pogba e il Napoli: una suggestione che fa sognare i tifosi. Ma davvero il “Polpo” potrebbe tornare dal suo mentore Conte?

Paul Pogba è senza squadra. Il centrocampista francese, che ha segnato un’era alla Juventus e ha incantato il mondo con la sua classe, si trova oggi in una fase delicata della carriera.

La rescissione consensuale con i bianconeri, seguita a una stagione tormentata tra infortuni e problemi personali, ha messo un punto interrogativo sul suo futuro. Ma una suggestione sta prendendo piede tra i tifosi e sui social: un possibile approdo al Napoli per lavorare di nuovo con Antonio Conte, il suo “mentore”.

Per comprendere questa ipotesi, bisogna tornare all’estate del 2012, quando un giovanissimo Pogba approdò alla Juventus. A soli 19 anni, lasciò il Manchester United dove, come disse Conte, “la prima squadra la vedeva col binocolo”. A Torino, invece, trovò un allenatore capace di trasformarlo da promettente riserva a uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Conte lo aveva voluto come alternativa per Pirlo e Vidal, e lo disse chiaramente al suo arrivo: “Ci saranno tante partite, mi serve un vice”. Ma Pogba, ambizioso e determinato, non si accontentò. Con il suo fisico, la sua qualità e un tiro micidiale, si guadagnò in poco tempo la fiducia del tecnico. Celebre è il momento in cui Conte, durante la stagione 2012-2013, ammise che Pogba era pronto per diventare un titolare: “È cresciuto in modo impressionante, anche grazie ai miei insegnamenti e alla Juve”.

In quella stagione, Pogba disputò 37 partite e segnò 5 gol, conquistando il suo primo scudetto. L’anno successivo, con 51 presenze e 9 reti, il francese era ormai una stella affermata. Ma tutto cambiò nell’estate del 2014, quando Conte lasciò improvvisamente la Juventus. Pogba rimase, continuando a brillare, ma il rapporto speciale con il tecnico pugliese rimase un ricordo indelebile.

Napoli e Pogba: una suggestione complessa

Oggi, quella connessione potrebbe essere la chiave per un clamoroso ritorno al massimo livello. Il Napoli, che ha appena affidato la panchina a Conte, è alla ricerca di rinforzi per una stagione impegnativa. Sebbene non ci siano contatti concreti, l’idea di Pogba in maglia azzurra sta già facendo discutere. Eppure, perché questo sogno si trasformi in realtà, ci sono ostacoli significativi da superare.

Per prima cosa, Pogba dovrebbe accettare un ruolo di comprimario. Non sarebbe più il giocatore intorno a cui costruire una squadra, ma una pedina di lusso per una formazione già rodata. Inoltre, l’ingaggio sarebbe ben lontano dai 20 milioni che percepiva al Manchester United. Sarebbe una scommessa, una prova per dimostrare di essere ancora capace di incidere.

Dall’altra parte, anche Conte dovrebbe fare un passo importante. Dovrebbe convincersi che Pogba può ancora dare qualcosa a una squadra ambiziosa come il Napoli e che il francese abbia margine per ritrovare almeno parte della brillantezza dei suoi anni migliori. Non è una decisione semplice, considerando l’alto rischio legato alle condizioni fisiche e alle motivazioni di un giocatore che sembra aver perso smalto.

Al momento, questa resta solo una suggestione, nata sui social e alimentata dai tifosi per tutto il pomeriggio di ieri, tanto che poi in serata la diretta di SpazioNapoliTv ha chiesto ai follower di rispondere al sondaggio su un eventuale gradimento di questo possibile affare. Tifoseria spaccata, ma molti erano favorevoli a quest’idea un po’ pazza.

Comunque non si può negare che l’idea di Pogba al Napoli, guidato di nuovo da Conte, abbia un fascino particolare. Sarebbe una scommessa per tutti: per il francese, che deve dimostrare di non essere un giocatore finito; per il Napoli, che rischierebbe su un talento da recuperare; e per Conte, che dovrebbe riuscire a ridare fiducia e motivazione a un campione che sembra lontano dai suoi giorni migliori.

La domanda rimane aperta: c’è davvero margine per un rilancio? Forse no, ma il calcio è pieno di storie che sembravano impossibili. E chissà, magari Pogba potrebbe scrivere un nuovo capitolo, inaspettato e affascinante, della sua carriera.