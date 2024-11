I 10 calciatori dal valore più alto in Serie A: uno di loro è un flop clamoroso

Sapete quali sono i calciatori che valgono di più nel nostro campionato? Molti li indovinate facili, alcuni però sono un po’ una sorpresa

“La Serie A è diventata un campionato di secondo livello”. Quando si parla del nostro campionato sono troppi i luoghi comuni ormai triti e ritriti, a volte espressi anche in maniera fin troppo superficiale.

Già, perché il nostro campionato è ancora strapieno di talenti che valgono tanto e che piacciono anche alle big straniere, talvolta disposte anche a spendere cifre irreali per portarseli a casa. Basti pensare che in questa classifica, basata su valori Transfermarkt, al 20mo posto c’è Mike Maignan valutato 38 milioni di euro. Valori alti ma in realtà neppure tanto alti: molti di questi, per portarli via, richiedono cifre anche maggiori a quelle prospettate dal noto sito di mercato.

Facciamo quindi un giro tra i dieci giocatori più preziosi della Serie A e vediamo chi sta rispettando le aspettative e chi invece ci ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca.

1. Lautaro Martínez – 110 milioni di euro

In cima alla classifica troviamo Lautaro Martínez, il toro dell’Inter. Lautaro ha tutto quello che serve: gol, grinta e la capacità di trascinare la squadra. Con un contratto appena rinnovato fino al 2029, l’argentino sta mostrando di essere il vero leader dell’attacco nerazzurro. Quest’anno ha già messo a segno 6 gol in 15 partite tra campionato e Champions con 4 assist. Un rendimento al di sotto dei suoi standard abituali ma comunque di tutto rispetto. Non è difficile capire perché il suo valore sia così alto: Lautaro è affidabile, continuo e spesso decisivo. Quando gioca lui, l’Inter sa di poter contare su una garanzia.

2. Khvicha Kvaratskhelia – 80 milioni di euro

Khvicha Kvaratskhelia, o “Kvara” per gli amici, è diventato il protagonista indiscusso del Napoli. Il suo contratto dura fino al 2027, e in campo ha portato un tocco di magia con i suoi dribbling e la sua visione di gioco. Con 5 gol e 2 assist in 14 partite e un totale di 990 minuti giocati, il georgiano ha dimostrato che il suo valore di mercato non è un caso nonostante non abbia più raggiunto i livelli dell’annata dello storico scudetto. Kvara è di quei giocatori che fanno divertire e portano qualcosa di diverso: un calcio più fresco, un po’ meno prevedibile, esattamente quello che serve al Napoli per stare in alto.

3. Nicolò Barella – 80 milioni di euro

Nicolò Barella è uno di quei giocatori che vorresti sempre nella tua squadra. Il centrocampista dell’Inter ha un contratto fino al 2029, e in questa stagione ha giocato 12 partite, segnato 1 gol e fornito 2 assist. In campo, Barella non si risparmia mai, corre per tutti, pressa, imposta e spesso si fa trovare pronto sotto porta. Anche quest’anno sta dimostrando ancora una volta di essere il motore della squadra nerazzurra. Non sorprende che il suo valore sia così alto: chiunque lo osservi sa che lui è lì, a dare il massimo per la causa, ogni singolo minuto.

4. Rafael Leão – 75 milioni di euro

Rafael Leão, il gioiello del Milan, ha un contratto lungo fino al 2028. Leão è il giocatore che può farti saltare sulla sedia con una giocata improvvisa. Con 14 presenze, 3 gol e 6 assist in questa stagione, i suoi 980 minuti in campo finora sono stati pieni di alti e bassi e solo nelle ultime uscite ha mostrato i suoi abituali lampi di classe. Ogni tanto ci si chiede ancora se potrà mai raggiungere quella costanza che lo renderebbe davvero inarrestabile. I tifosi milanisti lo adorano, ma allo stesso tempo sperano che possa essere ancora più decisivo, soprattutto nei momenti che contano di più.

5. Alessandro Bastoni – 70 milioni di euro

Alessandro Bastoni è un difensore che non passa certo inosservato. Il suo contratto con l’Inter dura fino al 2028 e, a soli 25 anni, è già uno dei difensori più completi della Serie A. Quest’anno ha giocato 14 partite e fornito 2 assist, a dimostrazione che oltre al valore in interdizione c’è molto, molto di più. Bastoni è solido, affidabile e sa impostare il gioco dalla difesa come pochi altri colleghi. Non è solo un muro difensivo, ma anche un regista arretrato, un valore aggiunto che rende chiaro perché il suo valore di mercato sia così alto.

6. Marcus Thuram – 60 milioni di euro

Marcus Thuram è arrivato all’Inter senza grandi aspettative ma finora si è dimostrato ben al di sopra delle aspettative, soprattutto quest’anno dove è riuscito anche a sopperire ad un momento di appannamento del “gemello” Lautaro. Con un contratto fino al 2028, Thuram ha segnato 8 gol e fornito 5 assist in 15 partite fra campionato e Champions. Thuram è potente, veloce e decisivo quando serve, e questo lo sta facendo amare dai tifosi nerazzurri. Non è un caso se il suo valore di mercato è salito così tanto: è uno di quei giocatori che fa la differenza in attacco e sa come fare la giocata giusta al momento giusto.

7. Dušan Vlahović – 60 milioni di euro

Dušan Vlahović continua ad essere uno dei talenti più interessanti della Serie A. Con un contratto fino al 2026, l’attaccante della Juventus ha segnato 9 gol e fornito un assist in 16 partite.

Vlahović ha un potenziale enorme, ma la Juventus sta attraversando una fase di ricostruzione, e anche per lui le cose non sono sempre facili. Nonostante alcune difficoltà, è ancora un punto di riferimento importante per l’attacco bianconero e uno dei giocatori più osservati del campionato.

8. Theo Hernández – 60 milioni di euro

Theo Hernández sta attraversando forse la sua peggior stagione da quando è al Milan. Capitano in pectore vista la perdurante assenza di Calabria, fra espulsioni e prestazioni negative spesso è sembrato più un peso per i suoi che altro. Eppure il suo ruolino di quest’anno recita 12 presenze, 2 gol e 2 assist, con 990 minuti giocati. Theo ha confermato a più riprese di essere uno dei migliori terzini offensivi al mondo, tanto che piace a tutte le big, ma adesso è il momento di cambiare marcia se non vuole scivolare via via nel dimenticatoio.

9. Gleison Bremer – 60 milioni di euro

Bremer, con un contratto fino al 2027, sta vivendo una stagione particolare. Il grave infortunio al ginocchio ci dà appuntamento direttamente al prossimo anno. Una perdita enorme per la Juve, che senza il suo centralone sta avendo grossi problemi di tenuta. Probabilmente i 60 milioni indicati non basterebbero di certo per portarselo a casa.

10. Douglas Luiz – 55 milioni di euro

Douglas Luiz, arrivato in Serie A dall’Aston Villa, si è rivelato per ora una delusione. Nonostante il valore di mercato di 55 milioni di euro, le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e non ha inciso come ci si aspettava da un giocatore con la sua valutazione. Tra questi dieci top player, Douglas Luiz è di sicuro il flop clamoroso di questa lista.