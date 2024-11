I 10 argentini che hanno segnato di più in Serie A: 3 di loro sono ancora tra noi

Il fascino senza tempo dei bomber argentini in Serie A: la top 10 dei più grandi realizzatori nel nostro campionato

Che cosa rende gli argentini così speciali quando si tratta di segnare gol in Serie A? Forse è la grinta che portano in campo, la passione che si legge nei loro occhi, o forse è quell’innata capacità di far innamorare il pubblico con giocate spettacolari.

Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: l’Italia ha assistito a tante prodezze argentine. Dai campi del Nord Italia fino agli stadi caldi del Sud, questi goleador hanno scritto pagine indelebili della nostra storia calcistica. Ecco la Top 10 dei marcatori argentini più prolifici nella storia del campionato italiano.

10. Pedro Waldemar Manfredini

“Piedone” Manfredini è stato uno degli eroi meno conosciuti ma più amati dei tifosi della Roma. Con 81 gol in 152 partite in Serie A, ha guidato l’attacco dei giallorossi nei primi anni ’60. La sua carriera italiana ha incluso anche brevi parentesi a Brescia e Venezia, ma è a Roma che ha lasciato il segno, diventando un’icona per la sua grinta e capacità di essere al posto giusto al momento giusto.

9. Diego Milito

Il “Principe” è ricordato soprattutto per le sue notti magiche con l’Inter, culminate nel Triplete del 2010. Ma prima di essere l’eroe di San Siro, Diego Milito aveva fatto sognare i tifosi del Genoa con 24 reti in una sola stagione. Con 86 gol in 159 partite di Serie A, Milito ha dimostrato che il suo talento è stato altrettanto dominante in ogni maglia che ha indossato.

8. Rodrigo Palacio

Palacio è stato un attaccante silenzioso ma letale, un maestro del movimento senza palla. Con la sua iconica treccina, ha collezionato 93 gol in 357 presenze. Ha brillato a Genoa, ha resistito con costanza all’Inter, e ha chiuso la carriera con un contributo determinante al Bologna. Palacio è stato l’emblema di chi lavora nell’ombra ma che fa sempre la differenza.

7. Lautaro Martínez

“El Toro” è uno dei protagonisti del presente. Con 107 gol in 215 partite, il bomber dell’Inter non sembra intenzionato a fermarsi. Lautaro rappresenta quella fame tipica del calcio argentino, la stessa che i tifosi nerazzurri hanno imparato ad amare. Con la sua velocità, potenza e capacità di segnare in ogni modo possibile, è il simbolo della nuova generazione di goleador.

6. Abel Balbo

Il percorso di Abel Balbo in Serie A è stato segnato dalla sua continuità nel gol. Dalle prime reti con l’Udinese al suo apice alla Roma, Balbo ha totalizzato 117 gol in 253 partite. Le sue doti aeree e il suo istinto da bomber lo hanno reso uno degli attaccanti più temuti degli anni ’90. Ha poi continuato la sua carriera al Parma e alla Fiorentina, contribuendo con esperienza e qualità.

5. Mauro Icardi

Mauro Icardi è il terzo attaccante di questa lista che stia ancora calcando i campi di calcio. ‘Maurito’ ha lasciato un’impronta indelebile nel campionato italiano, specialmente durante gli anni con l’Inter. Con 121 gol in 219 partite, è stato capocannoniere della Serie A in più occasioni, mostrando una capacità unica di trovare il gol anche nelle situazioni più complicate. I suoi anni alla Sampdoria hanno messo in mostra il suo talento grezzo, poi affinato a Milano, dove è diventato leader e simbolo dei nerazzurri.

3. Gonzalo Higuaín

“El Pipita” ha vissuto momenti di gloria assoluta con la maglia del Napoli, dove ha stabilito il record di gol in una singola stagione (36). Con 125 gol in 224 partite complessive, Higuaín ha segnato anche con Juventus e Milan, dimostrando una capacità di adattamento incredibile. Ha diviso opinioni e suscitato polemiche, ma è impossibile negare il suo impatto sulla Serie A.

3. Paulo Dybala

Paulo Dybala, la “Joya”, è uno dei talenti più brillanti ad aver calcato i campi italiani negli ultimi dieci anni. Dai suoi esordi al Palermo, dove ha mostrato al mondo il suo talento, alla consacrazione con la Juventus, fino all’attuale capitolo con la Roma. I suoi 125 gol in 332 partite raccontano di un giocatore capace di cambiare le sorti di una partita con un solo tocco magico.

2. Hernán Crespo

Hernán Crespo è stato l’attaccante completo, in grado di segnare in ogni modo possibile. Con 153 gol in 340 partite, Crespo ha vestito maglie iconiche come quella del Parma, della Lazio, dell’Inter e del Milan. Ogni club ha goduto della sua potenza fisica e del suo fiuto del gol, rendendolo uno degli attaccanti più amati dagli appassionati del calcio italiano.

1. Gabriel Batistuta

Infine, il più grande di tutti: Gabriel Batistuta, “Batigol”. Con 184 gol in 318 partite, è stato l’incarnazione del bomber argentino in Serie A. Le sue prodezze con la Fiorentina lo hanno reso una leggenda assoluta, mentre il passaggio alla Roma gli ha permesso di vincere lo scudetto che tanto meritava. Batistuta non era solo un goleador, era un guerriero in campo, capace di galvanizzare una città intera con il suo carisma.