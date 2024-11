Le 10 fantamedie più alte degli ultimi 10 anni: solo uno ha superato il 10!

Il Fantacalcio, come sappiamo, sono gioie e dolori. E voi sapete chi sono stati i 10 calciatori che ci hanno fatto esultare di più?

Chi gioca al Fantacalcio sa che scegliere l’attaccante giusto può fare la differenza tra una stagione da incubo e una vittoria leggendaria. E in questo decennio, ci sono stati giocatori che hanno riscritto le regole del gioco, regalandoci fantamedie da urlo.

Ma chi sono i migliori? Spoilerandovi già che in questa lista NON c’è il Lautaro Martinez dello scorso anno, che complice anche una seconda parte di stagione un po’ così si è fermato “solo” a 8.73, eccovi una classifica che celebra i 10 attaccanti con le fantamedie più alte dal 2015 ad oggi. Preparatevi a rivivere le emozioni, i gol e i bonus che hanno cambiato la storia del Fantacalcio.

10. Mauro Icardi 2017/18 – Fantamedia 8.82

Era il bomber dell’Inter, quello che non tradiva mai sotto porta. Con 29 gol in una sola stagione, Mauro Icardi ha segnato non solo i tabellini, ma anche i cuori dei fantallenatori. La sua fantamedia di 8.82 è ancora un simbolo di affidabilità, in un’epoca in cui scegliere il capitano giusto faceva davvero la differenza.

9. Romelu Lukaku 2020/21 – Fantamedia 8.89

Quando l’Inter ha puntato su di lui, molti avevano dei dubbi. Ma Romelu Lukaku ha risposto a suon di gol e assist, dimostrando di essere un leader in campo e un campione al Fantacalcio. Con una fantamedia di 8.89, il belga ha devastato il Fantacalcio a suon di reti (24) ma soprattutto di 10 assist, frutto dell’intesa con Lautaro (l’epica LuLa) che valse lo scudetto all’Inter di Conte. Lukaku è anche l’unico di questa lista a giocare ancora in Serie A, segno che i tempi sono cambiati e che prima si segnava decisamente di più.

8. Edin Džeko 2016/17 – Fantamedia 8.97

Nonostante sia spesso sottovalutato, Edin Džeko ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più completi della Serie A. La sua stagione da quasi 30 gol con la Roma ha regalato gioie immense a chi ha scommesso su di lui. La fantamedia di 8.97 lo rende un nome indimenticabile per ogni fantallenatore che ama le certezze.

7. Ciro Immobile 2021/22 – Fantamedia 9.02

Il primo dei tre piazzamenti in classifica per Ciro Immobile, il re del gol della Lazio e una garanzia per i fantacalcisti per quasi un intero decennio. Con una fantamedia di 9.02, Immobile dimostra quanto sia devastante quando è in forma. Per molti, è stato il pilastro su cui costruire intere squadre da sogno.

6. Victor Osimhen 2022/23 – Fantamedia 9.14

Una delle stelle più luminose degli ultimi anni, Victor Osimhen è stato il trascinatore del Napoli verso lo scudetto. La sua velocità e precisione sotto porta lo rendono uno dei bomber più amati al Fantacalcio. La fantamedia di 9.14 certifica una stagione da vero protagonista con 26 reti totali.

5. Ciro Immobile 2017/18 – Fantamedia 9.20

Il secondo ingresso per Immobile dimostra la sua incredibile costanza. In questa stagione, il bomber laziale ha dominato ogni aspetto del gioco offensivo, portando a casa una fantamedia di 9.20. Ogni gol era una sentenza per gli avversari, ma come immaginerete Ciro è riuscito a fare anche di meglio!

4. Cristiano Ronaldo 2019/20 – Fantamedia 9.33

Non poteva mancare il nome di Cristiano Ronaldo. Durante il suo periodo alla Juventus, CR7 ha segnato valanghe di gol, regalando spettacolo in ogni partita.

La sua fantamedia di 9.33 è stata una manna dal cielo per i fantallenatori che hanno investito tutto su di lui. Peccato poi per l’anno dopo, quando andò via a stagione praticamente iniziata lasciando nella disperazione chiunque avesse speso cifre enormi per lui.

3. Dries Mertens 2016/17 – Fantamedia 9.40

Quando il Napoli di Sarri girava come un orologio svizzero, Dries Mertens era al centro di tutto. Gol spettacolari, assist e bonus a volontà: la sua fantamedia di 9.40 rappresenta una delle stagioni più belle mai vissute dai fantallenatori, anche perché quei 28 gol “Ciro” li fece – incredibile ma vero – da centrocampista. Sarà anche sul gradino più basso del podio, ma siamo pronti a scommettere che sia stato il più decisivo di sempre nel far vincere i suoi fantallenatori.

2. Ciro Immobile 2019/20 – Fantamedia 9.49

Da un “Ciro” all’altro. Il miglior Immobile di sempre, quello che ha segnato 36 gol in una sola stagione, eguagliando il record di Gonzalo Higuaín. Con una fantamedia di 9.49, è stato il sogno di ogni fantallenatore e il terrore di ogni difesa. Non si piazza al primo posto perché, rispetto a Higuaìn, paga voti più bassi, un rigore sbagliato e una giornata maledetta, con 5,5-3, che portò il suo voto di quella partita a 2,5.

1. Gonzalo Higuaín 2015/16 – Fantamedia 10.04

Il re assoluto. La stagione 2015/2016 di Gonzalo Higuaín con il Napoli è leggenda pura. Nessuno prima di lui aveva raggiunto una fantamedia di 10.04, una cifra che sembra quasi irreale perché accompagnata anche da 2 assist e da prestazioni sempre scintillanti, anche quando non segnava. I suoi 36 gol in campionato, oltre ad essere il record di marcature all-time in Serie A (eguagliato poi da Ciro Immobile) hanno fatto impazzire il Fantacalcio e resteranno per sempre un punto di riferimento per chiunque.