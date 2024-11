I migliori 10 telecronisti di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”: qual è il vostro preferito?

Ricordiamo i telecronisti di una volta, quelli che ci facevano sognare. Sapete che c’è anche una canzone di Elio e Le Storie Tese?

C’è stato un tempo in cui il calcio non si guardava in HD, ma si ascoltava. Le partite vivevano attraverso le voci di telecronisti e radiocronisti che dipingevano ogni azione con parole capaci di accendere l’immaginazione.

In Italia, nessun programma ha incarnato questa magia come Tutto il calcio minuto per minuto. La trasmissione radiofonica, nata nel 1960, ha raccontato decenni di campionati con una formula unica: collegamenti in diretta dai campi, emozione pura e narratori straordinari.

1. Enrico Ameri

Se Tutto il calcio minuto per minuto avesse un simbolo, sarebbe senza dubbio Enrico Ameri. La sua voce energica e appassionata è stata il cuore del programma fin dal primo giorno. Ameri sapeva accendere l’immaginazione degli ascoltatori con un tono vibrante e coinvolgente. Indimenticabile il suo celebre “Scusa, qui è Ameri!”, che segnalava ai colleghi il momento per cedere la linea: una frase che è diventata parte della cultura popolare. Era il narratore perfetto per chi cercava emozioni pure, senza filtri.

2. Sandro Ciotti

La voce roca di Sandro Ciotti era unica e inconfondibile, così come il suo stile asciutto e diretto. Ciotti aveva una capacità straordinaria di cogliere l’essenza di una partita con poche parole, aggiungendo spesso un tocco di ironia. Oltre al calcio, si è distinto anche in altri sport, ma è nelle cronache calcistiche che ha lasciato il segno più profondo, raccontando storie di campo con una maestria senza pari.

3. Alfredo Provenzali

La compostezza e la professionalità di Alfredo Provenzali erano il punto di riferimento per milioni di ascoltatori. Conduttore impeccabile, Provenzali riusciva a dare ritmo al programma, mantenendo tutto sotto controllo anche nei momenti più caotici. La sua voce calma e autorevole era sinonimo di affidabilità, una presenza rassicurante che ha accompagnato generazioni di tifosi.

4. Roberto Bortoluzzi

Se Provenzali ha portato il programma a nuovi livelli, Roberto Bortoluzzi ne è stato il fondatore e primo conduttore. Era lui a gestire i collegamenti tra i campi con un tono pacato e professionale, creando un formato che sarebbe diventato un’istituzione. Il suo stile rifletteva la semplicità e la genuinità delle prime trasmissioni.

5. Claudio Ferretti

Claudio Ferretti era un maestro nel creare immagini vivide con le sue parole. La sua capacità di descrivere l’azione in modo chiaro e coinvolgente lo ha reso una delle voci più apprezzate del programma.

Ferretti aveva anche un talento particolare nel trasmettere le emozioni del pubblico sugli spalti, rendendo ogni partita un’esperienza completa.

6. Emanuele Giacoia

Giacoia era un narratore che sapeva entrare nei dettagli senza mai risultare noioso. Le sue cronache erano precise, ma sempre accompagnate da un entusiasmo genuino che traspariva in ogni parola. Ha raccontato partite meno blasonate con la stessa passione dedicata ai big match, guadagnandosi il rispetto degli ascoltatori.

7. Sergio Zavoli

Sebbene il suo contributo al programma sia stato limitato, Sergio Zavoli è stato uno dei pionieri di Tutto il calcio minuto per minuto. Con il suo stile elegante e riflessivo, Zavoli ha posto le basi per una narrazione che andava oltre il semplice racconto delle azioni, trasformando lo sport in una storia da vivere.

8. Ezio Luzzi

La passione di Ezio Luzzi per il calcio delle serie minori lo ha reso una figura unica nel panorama di Tutto il calcio minuto per minuto. Con la sua capacità di dare dignità anche ai campi più piccoli, Luzzi ha ampliato l’orizzonte del programma, regalando visibilità a un calcio lontano dai riflettori.

9. Massimo De Luca

Voce elegante e preparata, Massimo De Luca ha saputo mantenere alto il livello di qualità del programma negli anni ’90. Il suo stile era sobrio ma avvincente, un mix che gli ha permesso di farsi amare dal pubblico e di lasciare un segno nella storia della trasmissione.

10. Tonino Carino

Più noto per i suoi collegamenti da Ascoli a 90° Minuto, Tonino Carino ha fatto parte della squadra di Tutto il calcio minuto per minuto, portando il suo stile genuino e il suo inconfondibile accento marchigiano. Era un narratore che sapeva farsi voler bene per la sua autenticità.

Ameri, la canzone degli EELST sulle note di Toto Cutugno

Le voci di Tutto il calcio minuto per minuto non hanno solo raccontato partite, ma hanno costruito un legame speciale con i tifosi italiani. Questo legame è stato celebrato anche dalla musica: Elio e le Storie Tese hanno reso omaggio ad Ameri con la canzone “Ameri”, una dedica poetica a chi ha dato voce ai sogni e alle emozioni del calcio riprendendo l’indimenticabile “Gli A mori” di Toto Cutugno.

E a te, quale di queste voci ti fa ancora venire i brividi?