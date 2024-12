Cessione Osimhen, salta tutto. Tutta colpa… di Mbappé

Osimhen potrebbe cambiare squadra nel mercato di gennaio, ma rischia di complicarsi tutto a causa di Kylian Mbappé

Victor Osimhen potrebbe lasciare definitivamente il Napoli già a gennaio. È una possibilità concreta, come confermato dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, che prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha dichiarato: “Tecnicamente è possibile, ma non ci ha chiamato nessuno”.

Il club partenopeo non chiude le porte a un trasferimento dell’attaccante nigeriano già questo inverno, che rappresenterebbe una cessione di lusso in grado di riequilibrare i conti dopo gli investimenti dell’estate. Tecnicamente, quindi, c’è margine per liberarsi fin da subito dal prestito al Galatasaray a beneficio di una big europea che volesse investire su di lui.

In questo scenario, il Paris Saint-Germain rimane il principale candidato. Già in estate, i parigini avevano aperto una corsia preferenziale per Osimhen, trovando un accordo sull’ingaggio ma senza riuscire a formalizzare l’offerta. Ora, con l’apertura del mercato invernale alle porte, il Paris Saint Germain potrebbe finalmente mettere sul piatto i 75 milioni di euro necessari per strappare il centravanti al Napoli.

Un’operazione che avrebbe senso per entrambe le parti. Il PSG, in cerca di rinforzi per competere ai massimi livelli in Champions League, troverebbe in Osimhen un attaccante completo, capace di sostituire Mbappé, la cui assenza si fa ancora sentire parecchio.

Il contenzioso Mbappé-PSG: un problema anche per il Napoli

Tuttavia, il piano perfetto potrebbe essere compromesso da un fattore esterno: il complicato contenzioso legale proprio tra Kylian Mbappé e il PSG. L’attaccante francese ha già ottenuto due sentenze favorevoli dalla Ligue de Football Professionnel (LFP), che ha condannato il club a versargli 55 milioni di euro tra stipendi arretrati e bonus. Una cifra enorme che ha creato frizioni sempre più evidenti tra Mbappé e la dirigenza parigina.

Ma il peggio potrebbe ancora arrivare. L’11 dicembre è fissata un’udienza decisiva davanti alla commissione disciplinare della LFP, dove sarà discusso il terzo ricorso presentato dall’attaccante. Se anche questa volta la decisione dovesse essere favorevole al giocatore, il PSG rischierebbe sanzioni severe: un’ulteriore multa, una penalizzazione in classifica e, nella peggiore delle ipotesi, il blocco del mercato.

Per i parigini, una simile misura avrebbe conseguenze devastanti. Non solo impedirebbe al club di acquistare Osimhen, ma comprometterebbe tutta la strategia di rafforzamento della squadra, rendendo impossibile qualsiasi operazione in entrata.

In questo contesto, il Napoli si trova in una posizione di attesa. La cessione di Osimhen al PSG potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, ma tutto dipende da ciò che accadrà in Francia. Se il mercato dei parigini fosse bloccato, l’operazione rischierebbe di saltare, lasciando il Napoli con un bivio: trattenere il giocatore fino a fine stagione o cercare altri acquirenti in tempi stretti.

Le tempistiche sono fondamentali, e gli sviluppi legali tra Mbappé e il PSG potrebbero rimescolare le carte. Per il momento, gli avvocati di entrambe le parti lavorano senza sosta per preparare l’udienza decisiva. Solo dopo l’11 dicembre si potrà avere un quadro più chiaro.