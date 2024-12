Giuntoli fa arrabbiare Napoli: sta preparando un doppio “caso Higuain”

Si riaccende la rivalità fra Juventus e Napoli: all’orizzonte potrebbe profilarsi un nuovo caso Higuain. Anzi… due!

La Juventus è pronta a scuotere il mercato con due mosse che potrebbero riaccendere la rivalità con il Napoli. Cristiano Giuntoli, ora alla guida del progetto bianconero, starebbe lavorando per portare a Torino due grandi protagonisti della recente storia azzurra. Una strategia audace, che rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra le due piazze, già segnati da tensioni in passato.

Giuntoli si trova in una posizione delicata. Da una parte, ha la missione di rinforzare una Juventus che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa. Dall’altra, il suo passato a Napoli rende ogni sua mossa sul mercato particolarmente sensibile, specie quando si tratta di avvicinarsi a giocatori legati alla storia recente degli azzurri.

Con gennaio alle porte, il mercato si prepara a vivere settimane incandescenti. La Juventus vuole giocare d’anticipo, ma il Napoli non starà certo a guardare. Tra clausole milionarie e scelte di cuore, queste trattative potrebbero diventare una vera e propria battaglia.

Il primo nome sulla lista dei desideri della Juventus è un attaccante che ha dimostrato di essere uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Attualmente in prestito in Turchia, Victor Osimhen potrebbe muoversi già a gennaio, ma c’è un ostacolo importante: il Napoli non tratta con la Juve. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro è l’unica via per un trasferimento, proprio come accadde in passato con un altro attaccante passato da Napoli a Torino come Gonzalo Higuaìn.

La Juventus sarebbe pronta a sborsare l’intera cifra, sfruttando la volontà del giocatore, che non sembrerebbe farsi troppi problemi a cambiare maglia e approdare alla corte di Thiago Motta. I rapporti con il Napoli si sono ormai deteriorati, e per il bomber l’opzione bianconera rappresenterebbe un’occasione ideale per rilanciare la propria carriera ai massimi livelli. Eppure, forse, ai tifosi napoletani il “salto” di Osimhen non peserebbe più di tanto sul morale, visto che ormai i rapporti col bomber nigeriano sono più che deteriorati. Il secondo nome invece farebbe male, eccome se farebbe male.

Il secondo nome per la Juventus: Kalidou Koulibaly

Ma il vero colpo di Giuntoli, non tanto per il valore attuale del calciatore ma per ciò che il suo trasferimento comporterebbe, è un difensore centrale che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Napoli: Kalidou Koulibaly. Un uomo che ha incarnato lo spirito azzurro e che, nonostante il trasferimento all’estero, resta una figura iconica per la tifoseria partenopea. Giuntoli lo conosce bene e lo stima profondamente, ma convincerlo ad accettare la Juventus appare tutt’altro che semplice.

Per lui, il legame con Napoli è qualcosa di speciale, quasi inviolabile. Accettare un’offerta bianconera potrebbe significare mettere in discussione un rapporto costruito negli anni con sacrificio e dedizione e appare difficile che un calciatore ormai quasi a fine carriera come Koulibaly possa decidere di “sporcare” la sua bella storia partenopea per andare a fare il comprimario a Torino, perché di comprimario si parlerebbe. A maggior ragione perché sul giocatore sembra esserci anche l’interesse proprio del Napoli, che con Antonio Conte starebbe pensando a un romantico ritorno per rafforzare il reparto difensivo.

Giuntoli ci pensa. Il dirigente sa bene che portare questi due giocatori a Torino significherebbe non solo migliorare la rosa, ma anche infliggere un duro colpo psicologico a una diretta rivale. Tuttavia, la strada non è semplice: per il primo obiettivo sarà decisivo l’investimento economico, mentre per il secondo conterà soprattutto la volontà del giocatore.