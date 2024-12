Milan, cessione inaspettata: addio a una colonna rossonera

Una cessione dolorosa ma inevitabile: il Milan inizia a pensare al mercato di gennaio con un addio che era difficile aspettarsi

Uno dei giocatori simbolo degli ultimi anni al Milan potrebbe essere già ai saluti. Una decisione sorprendente, figlia di una stagione difficile e di scelte tattiche che gli hanno tolto quella centralità che aveva in precedenza.

Una delle certezze della retroguardia rossonera, sempre presente nei momenti più importanti, è scivolata ai margini, fino a diventare una riserva inaspettata. Ora, l’addio sembra sempre più vicino, e il mercato di gennaio potrebbe segnare una svolta per il club e per il giocatore.

Con 156 presenze, oltre 12.983 minuti giocati e perfino 7 gol segnati, Fikayo Tomori ha scritto pagine importanti della recente storia rossonera. La sua affidabilità e la capacità di guidare la difesa lo avevano reso uno dei punti fermi della squadra, soprattutto nelle stagioni sotto la guida di Stefano Pioli. Ma il 2023/2024 ha raccontato una storia diversa.

Con l’arrivo di Paulo Fonseca, il suo rendimento è crollato. Ha iniziato la stagione disputando le prime sei partite, ma le prestazioni opache e una media voto di appena 5,75 hanno spinto il tecnico portoghese a metterlo da parte. Nelle settimane successive, il giocatore è entrato in campo solo due volte a partita in corso, perdendo del tutto il ruolo di titolare.

Quello che sorprende di più è come Tomori sia passato da leader difensivo a quarta scelta. Fonseca, nelle sue rotazioni, gli ha preferito giovani come Matteo Gabbia e Malick Thiaw, oltre al nuovo arrivato Strahinja Pavlovic. Una scelta che ha spiazzato i tifosi e messo in discussione il futuro del giocatore. Da punto fermo a riserva di lusso, il declino è stato rapido e doloroso per chi era abituato a vederlo come una colonna della squadra.

Le motivazioni sembrano risiedere in una combinazione di fattori: un adattamento difficile al nuovo sistema di gioco e una perdita di fiducia nei propri mezzi, evidente in alcune prestazioni sottotono. Una situazione che non lascia spazio a dubbi: l’addio è sempre più probabile.

Tomori, addio a gennaio: tre nomi per sostituirlo

Con il mercato invernale alle porte, il Milan potrebbe decidere di cedere Tomori già a gennaio. Una scelta dettata dall’esigenza di rinnovare il reparto difensivo e, allo stesso tempo, monetizzare un calciatore che fino a poco tempo fa era uno dei più preziosi della rosa.

La società non è rimasta a guardare e ha già individuato alcuni possibili sostituti. Tra i nomi più interessanti ci sono:

Cristhian Andrey Mosquera , giovane talento del Valencia, capace di ricoprire più ruoli in difesa.

, giovane talento del Valencia, capace di ricoprire più ruoli in difesa. Bafodé Diakité , difensore del Lille, apprezzato per la sua fisicità e l’esperienza già accumulata nonostante la giovane età.

, difensore del Lille, apprezzato per la sua fisicità e l’esperienza già accumulata nonostante la giovane età. Ousmane Diomande, dello Sporting CP, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo.

Ognuno di questi nomi rappresenta una possibile soluzione per il futuro, con caratteristiche diverse ma un obiettivo comune: riportare solidità e freschezza al reparto arretrato rossonero.

L’eventuale partenza di Tomori segnerà la fine di un ciclo. Un addio che, per molti, lascia l’amaro in bocca, considerando il contributo fondamentale dato alla causa rossonera negli ultimi anni. Eppure, il calcio moderno non permette soste: i cicli si chiudono e le squadre devono guardare avanti.