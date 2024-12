Vlahovic, nuovo rischio: la decisione di Motta e della Juve

Dusan Vlahovic, altro caos: la nuova situazione può cambiare tutto, la decisione presa alla Continassa

Dopo settimane di attesa, finalmente Dusan Vlahovic è tornato a disposizione del suo allenatore. Un infortunio che l’aveva costretto a saltare tre gare consecutive ha messo a dura prova sia il calciatore che la Juventus, ma ora il centravanti serbo sembra pronto a riprendersi il suo posto.

L’assenza di Vlahovic aveva lasciato un vuoto in attacco, soprattutto nei momenti cruciali in cui la squadra aveva bisogno della sua fisicità e della sua capacità di finalizzare. Ora, con la piena disponibilità fisica, le speranze bianconere si riaccendono: il giocatore può tornare ad essere un punto di riferimento offensivo in vista degli impegni più importanti. Tuttavia, dietro il suo ritorno sul campo si nasconde una situazione ben più complessa che riguarda il suo futuro a Torino.

Vlahovic, possibile addio: fissato il prezzo

Nonostante il rientro, Dusan Vlahovic è ancora al centro di un futuro incerto. Sebbene sia un elemento fondamentale per il gioco della Juventus, il suo contratto in scadenza nel giugno 2026 ha messo in discussione la sua permanenza, soprattutto per la mancanza di accordo sul rinnovo.

La Juventus, come è ormai noto, vorrebbe ridurre l’ingaggio del serbo rispetto alle attuali cifre, una richiesta che ha portato a un vero e proprio stallo nelle trattative. Al momento, non sembrano esserci segnali concreti di un accordo imminente, e la frattura tra la volontà del club e quella del giocatore potrebbe essere più profonda di quanto si pensi. La distanza economica è infatti il principale ostacolo, con il club che non sembra disposto a venire incontro alle richieste di Vlahovic.

In questo scenario di stallo, la possibilità di una cessione a gennaio non è da escludere. A meno di un clamoroso cambio di rotta nelle trattative per il rinnovo, il giocatore potrebbe essere messo sul mercato. L’attuale situazione non sembra porre particolari vincoli per la partenza di Vlahovic, e con il suo valore ancora elevato, la Juventus potrebbe decidere di ascoltare le offerte per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero tra due anni. La cifra di partenza per la sua cessione sarebbe di almeno 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club di non dover registrare una minusvalenza.

Le priorità della Juve e la posizione del bomber

La verità è che la Juventus ha altre priorità per il mercato di gennaio, con il reparto difensivo al centro degli investimenti e un possibile rinforzo offensivo che dipenderà però dalla situazione legata a Milik. In questo contesto, Vlahovic potrebbe rimanere, ma la sensazione è che, se non si dovesse risolvere il nodo del rinnovo, la cessione del giocatore a partire da giugno diventerà un’opzione più concreta, soprattutto se arriveranno offerte allettanti. E se, sotto l’albero, dovesse arrivare la conferma che il futuro di Vlahovic non sarà più a Torino, le antenne di molti club in Europa saranno pronte a captare ogni minimo segnale.

La situazione di Dusan Vlahovic resta quindi in continua evoluzione. La sua permanenza alla Juventus dipenderà non solo dalle trattative sul rinnovo, ma anche dalle dinamiche di mercato che si svilupperanno nei prossimi mesi. Potrebbe anche essere che, a fronte di una nuova proposta contrattuale che non soddisfi le sue ambizioni, la Juventus scelga di fare cassa. In quel caso, non c’è dubbio che Vlahovic potrebbe essere al centro di una nuova sfida, questa volta lontano da Torino. Quanto vale il suo futuro per la Juventus e per il calciatore stesso? E, soprattutto, quanto determinerà il mercato di gennaio nelle decisioni future?