Juve, ecco il vice Vlahovic: si è offerto un bomber della Premier

Juve, scelto il vice Vlahovic: la dirigenza bianconera è pronta all’investimento sull’attaccante. Scelto il nome

La Juventus sta attraversando un periodo difficile, complicato da una serie di infortuni e risultati altalenanti in campionato. Dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Bologna, i bianconeri sembrano aver perso quel ritmo vincente che avevano iniziato a costruire. La squadra, pur mostrando buone trame di gioco, fatica a concretizzare e, soprattutto, non riesce più a fare quel salto di qualità che le consentirebbe di restare in lotta per le posizioni alte della classifica.

Un aspetto che pesa in modo particolare è l’attacco, dove la Juventus sta vivendo una sorta di “emergenza”, soprattutto a causa dell’infortunio prolungato di Arek Milik, il vice di Dusan Vlahovic. Con il polacco fuori causa, l’unica vera punta di riferimento per Massimiliano Allegri è proprio Vlahovic, ma la sua condizione fisica non è mai stata del tutto ottimale e, come il resto della squadra, anche lui fatica a trovare la rete con continuità.

Un altro fattore che non facilita la situazione è la rosa rimaneggiata, con tanti titolari fuori per infortunio e una panchina che, al momento, non garantisce un apporto sufficiente per far ripartire la Juventus. Thiago Motta, che è riuscito a costruire un’idea di gioco interessante, si trova quindi a dover fronteggiare le difficoltà di un attacco che non ha alternative valide in attesa di Milik. Nonostante le difficoltà in campo, però, la Juventus è già attiva sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. E a gennaio, uno degli obiettivi principali potrebbe essere proprio il vice Vlahovic.

La ricerca del vice Vlahovic: chi è il bomber della Premier?

Nel prossimo mercato di gennaio, uno dei ruoli da coprire sarà proprio quello di attaccante, con la Juventus che sta cercando di capire come rinforzare la propria linea offensiva. Il nome che sta circolando con insistenza nelle ultime settimane è quello di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del West Ham. Dopo un’estate turbolenta, in cui Füllkrug ha scelto di lasciare il Borussia Dortmund per trasferirsi nella Premier League, le cose non sono andate come sperato. Il suo impatto con gli Hammers è stato deludente, tanto che ha trovato ben poco spazio con l’allenatore Julen Lopetegui. A causa di queste difficoltà, il 31enne bomber è stato messo sul mercato e il suo agente ha proposto il giocatore proprio alla Juventus.

Il club bianconero, sebbene interessato, sta prendendo tempo per valutare l’operazione. La Juve non ha intenzione di fare acquisti affrettati, ma il profilo di Füllkrug potrebbe rivelarsi quello giusto per risolvere la mancanza di alternative a Vlahovic. Füllkrug, che ha esperienza internazionale sia a livello di club che con la Nazionale tedesca, potrebbe portare la giusta dose di esperienza e forza fisica per completare il reparto offensivo.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus starebbe considerando un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al club di testare il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. La richiesta economica da parte del West Ham, però, potrebbe complicare l’affare, dato che Füllkrug non ha ancora convinto appieno nel suo nuovo club.

Oltre a Füllkrug, però, ci sono anche altri nomi che circolano per il mercato bianconero. La Juve sta monitorando attentamente altri attaccanti in difficoltà nei loro attuali club, come Liam Delap, giovane talento del Manchester City in prestito al Ipswich Town. Il ragazzo ha mostrato ottime potenzialità, ma il suo futuro sembra legato alla Premier League. Anche l’attaccante danese Casper Tengstedt, in prestito dal Benfica al Verona, sta facendo parlare di sé con un buon avvio di stagione, con 5 gol in 15 presenze. Tuttavia, la valutazione del cartellino è destinata a salire e potrebbe non essere una soluzione economica per gennaio.

Una strategia a lungo termine

Questa ricerca di un vice Vlahovic fa capire come la Juventus stia cercando di pensare non solo al presente, ma anche al futuro. Con la stagione che si preannuncia lunga e complicata, Motta ha bisogno di avere una rosa più completa per poter affrontare al meglio le sfide che lo attendono. La sfida non è solo quella di trovare il sostituto di Milik, ma di garantire una continuità di rendimento in un reparto offensivo che, come abbiamo visto, è attualmente sottodimensionato. La domanda che sorge spontanea è: la Juventus riuscirà a trovare il bomber giusto, capace di alternarsi a Vlahovic e dare il supporto necessario alla squadra? La risposta potrebbe arrivare già a gennaio, con il mercato che si preannuncia caldo e ricco di sorprese.