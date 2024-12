La Top 5 dei portieri di Serie A: classifica che farà discutere con un’esclusione eccellente

I 5 portieri più importanti del nostro campionato messi in classifica: uno dei 6 in foto resta fuori, e le posizioni creeranno discussioni

Fanno discutere, creano malumori quando fanno una papera, esaltano quando fanno una parata da campione. Il portiere è il ruolo più discusso dopo l’attaccante, un numero 1 in tutti i sensi che occupa un ruolo sempre più centrale nel calcio moderno.

Tra gli interpreti più decisivi nel calcio moderno, i portieri occupano sempre un ruolo centrale. La Serie A vanta alcuni dei migliori numeri uno in circolazione, ma chi sta davvero facendo la differenza in questa stagione? Ecco la classifica dei cinque portieri più importanti del campionato, con un piccolo spoiler: fuori dai giochi troviamo Yann Sommer dell’Inter. Nonostante la solidità della difesa nerazzurra, l’impressione è che le sue prestazioni non stiano apportando quel valore aggiunto che lo scorso anno, in più occasioni, era stato determinante per la squadra.

5. Alex Meret (Napoli)

Partiamo con Alex Meret, un portiere che divide l’opinione pubblica. Se il Napoli può vantare una delle difese più solide del campionato, gran parte del merito va al collettivo e non tanto al suo estremo difensore. Meret, infatti, non è mai riuscito a conquistare pienamente i tifosi, e in Nazionale si è visto superare da altri giovani rampanti come Guglielmo Vicario.

Il futuro, poi, potrebbe complicarsi ulteriormente: portieri come Carnesecchi e Di Gregorio stanno crescendo a vista d’occhio, e il rischio è che le gerarchie possano ribaltarsi anche in ottica club. Meret resta comunque una presenza affidabile, ma non è il portiere che fa la differenza.

4. Mike Maignan (Milan)

In passato è stato considerato uno dei migliori al mondo, e non a torto. Maignan, però, vive un momento complicato, specchio delle difficoltà del Milan stesso. Il francese non trasmette più quella sicurezza totale che lo aveva reso insuperabile nelle stagioni precedenti.

Resta un portiere di valore assoluto, probabilmente il più talentuoso di tutto il campionato, ma le prestazioni altalenanti lo relegano solo al quarto posto in questa classifica. Se il Milan ritroverà continuità, è facile immaginare che Maignan tornerà a essere un leader indiscusso.

3. Marco Carnesecchi (Atalanta)

Giovane, talentuoso e con un margine di crescita enorme, Marco Carnesecchi sta vivendo una stagione da protagonista con l’Atalanta. Nonostante qualche sbavatura, del tutto comprensibile per un portiere della sua età, il suo impatto è già straordinario.

Le sue parate hanno spesso fatto la differenza, e in Nazionale si sta facendo largo in una concorrenza spietata, mettendo pressione persino a un colosso come Gianluigi Donnarumma. Se continuerà così, il futuro della porta azzurra sembra essere nelle sue mani.

2. Michele Di Gregorio (Juventus)

La sorpresa più bella di questa stagione è senza dubbio Michele Di Gregorio, che con la maglia della Juventus sta vivendo un momento d’oro. La difesa bianconera è solida come quella del Napoli, ma a differenza di Meret, Di Gregorio sta mettendo molto del suo con interventi decisivi e una sicurezza crescente.

Non è solo bravo tra i pali: la sua capacità di giocare con i piedi, sempre più fondamentale nel calcio moderno, rappresenta un valore aggiunto che pochi possono vantare. La prestazione straordinaria contro il Manchester City lo ha consacrato anche in ambito europeo, proiettandolo tra i migliori in assoluto.

1. David De Gea (Fiorentina)

Al primo posto non poteva che esserci David De Gea, il leader indiscusso di questa classifica. Arrivato alla Fiorentina come un colpo a sorpresa, il portiere spagnolo si è rivelato un autentico fenomeno. Le sue prestazioni sono state semplicemente mostruose, tanto che ha una media voto superiore di un punto rispetto agli altri portieri del campionato.

La solidità difensiva della Fiorentina, spesso messa in discussione in passato, è cambiata radicalmente grazie alla sua presenza. De Gea non è solo un portiere che para: è un carismatico punto di riferimento per tutta la squadra, capace di trasmettere sicurezza e leadership ai suoi compagni. Se la Fiorentina sta volando, il merito è anche suo.