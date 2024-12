Fantacalcio, le 3 fantamedie più alte ruolo per ruolo: sorpresona in difesa

Analizzando le fantamedie più alte finora vengono fuori nomi scontati ma ce ne sono altri decisamente più sorprendenti

Hai mai avuto quella sensazione di colpire nel segno con un acquisto al Fantacalcio, un nome che nessuno considera ma che poi si rivela un fenomeno? Ecco, quest’anno quel famoso colpo potresti averlo fatto a 1 solo credito… e non essertene neppure accorto!

Quest’anno, scorrendo i dati delle fantamedie di chi ha giocato almeno 10 partite su 14, spunta una sorpresa in difesa che ha lasciato tutti di stucco. Ma andiamo con ordine, ruolo per ruolo, per scoprire chi si sta distinguendo davvero.

Portieri: Solido De Gea, costanti Meret e Maignan

Non è facile trovare un portiere che garantisca costanza e qualche exploit, ma quest’anno c’è un leader chiaro che ha ben 1.15 in più del secondo in classifica, ed è un dato davvero impressionante.

De Gea (Fiorentina) – Fantamedia 6.65

Arrivato con grandi aspettative, De Gea ha subito mostrato perché è stato per anni uno dei migliori in Europa. La difesa viola sembra un muro quando c’è lui, con clean sheet e interventi decisivi che non passano inosservati. Se lo hai in rosa, probabilmente ti sta regalando punti pesanti. Meret (Napoli) – Fantamedia 5.5

Meret non ha più bisogno di dimostrare nulla: il portiere del Napoli offre sicurezza, anche se il rendimento complessivo della squadra non è sempre stato impeccabile. Ciò che conta è che quando serve, lui c’è. Maignan (Milan) – Fantamedia 5.42

Un nome che suona sempre tra i migliori, Maignan paga qualche difficoltà del Milan ma rimane una scelta affidabile per ogni fantallenatore. Le sue parate spettacolari fanno ancora la differenza.

Difensori: Il solito Di Lorenzo, ma Delprato stupisce

Il reparto arretrato è spesso sottovalutato, ma quest’anno un nome “insospettabile” sta facendo parlare di sé.

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – Fantamedia 6.93

Di Lorenzo è ormai una garanzia. Il capitano azzurro combina leadership, assist e persino gol. È il sogno di ogni fantallenatore che vuole certezze dietro ma anche bonus davanti. Davide Zappacosta (Atalanta) – Fantamedia 6.82

C’è chi lo considera quasi un centrocampista aggiunto, e non a torto. Zappacosta si inserisce, crossa, segna: un difensore che porta punti come un attaccante, ma che riesci a schierare dietro. Un lusso Enrico Delprato (Parma) – Fantamedia 6.77

Ecco la sorpresa dell’anno. Pochi avrebbero puntato su Delprato, difensore del Parma, ma chi lo ha fatto si sta godendo una stagione incredibile. Solido dietro e capace di contribuire davanti, il capitano del Parma è un’autentica rivelazione la classica chicca che prendi a 1 credito in asta con una bella intuizione e magari ti fa vincere la lega perché diventa un undicesimo affidabile, con buoni voti e la capacità di trovare ogni tanto quel bonus che ti svolta la partita. Sono già 3 le reti in stagione!

Centrocampisti: Orsolini, Pulisic e Zaccagni al top

Non capita spesso che tre giocatori condividano la vetta, ma quest’anno i centrocampisti regalano spettacolo.

Riccardo Orsolini (Bologna) – Fantamedia 7.96

Orsolini sta vivendo la sua miglior stagione, trascinando il Bologna con gol e giocate da fuoriclasse. Non solo un esterno, ma un vero leader tecnico. Christian Pulisic (Milan) – Fantamedia 7.96

Gli scettici sono stati zittiti. Pulisic ha dimostrato di avere la stoffa per incidere anche in Serie A, diventando un pilastro del Milan e un’arma micidiale per i fantallenatori. Mattia Zaccagni (Lazio) – Fantamedia 7.96

Anche quest’anno, Zaccagni è una certezza. La sua capacità di saltare l’uomo e fornire assist, unita a qualche gol pesante, lo rende un must per chi cerca qualità e continuità.

Attaccanti: Retegui imprendibile

E in attacco? Beh, qui c’è da stropicciarsi gli occhi.