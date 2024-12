Esonero Thiago Motta, l’annuncio che cambia tutto: c’è una conferma

Esonero Thiago Motta, arriva il colpo di scena clamoroso: ecco l’annuncio che cambia tutto

La Juventus continua a deludere. Nonostante un finale da cardiopalma contro il Venezia, con il rigore di Dusan Vlahovic al 94′ che ha evitato una sconfitta clamorosa, lo Stadium ha mostrato segni di insofferenza. I fischi a fine partita, più che il pareggio ottenuto, sono il segnale di un malessere che ormai coinvolge tutta la tifoseria.

Il pareggio contro il Venezia è il quarto consecutivo in campionato per la Juve, che sembra non riuscire a decollare. La squadra è attualmente sesta in classifica, a ben nove punti di distanza dall’Atalanta capolista. E la sensazione che qualcosa non funzioni è palpabile: un gioco spesso statico, privo di idee e di quella grinta che ha sempre contraddistinto il club bianconero.

La crisi continua: la Juventus è senza identità

Il punto conquistato contro il Venezia è solo l’ennesima testimonianza di una stagione che fatica a ingranare. La Juventus ha provato a reagire in queste settimane, ma il risultato è stato spesso lo stesso: pareggi che non fanno decollare la squadra. Il gioco, seppur ben strutturato, sembra privo di brillantezza. Gli errori in fase offensiva si sommano a una difesa che non dà la sicurezza di un tempo. La squadra appare spesso confusa, senza quella spinta che l’ha sempre contraddistinta nelle sue stagioni migliori.

E il problema non è solo nei numeri. La Juventus sta perdendo la sua identità di gioco. I tifosi, da sempre abituati a vedere una squadra solida, vincente e in grado di lottare per i primi posti, sono disorientati. Il rischio di una crisi più profonda non è solo un’ipotesi, ma una realtà che incombe sempre di più. La Juve è distante anni luce dalla squadra che ha dominato in Italia negli ultimi dieci anni e che si è guadagnata la sua reputazione anche in Europa.

Esonero di Thiago Motta: le quote si abbassano

Mentre la squadra è alla ricerca di risposte sul campo, un altro capitolo si sta aprendo sulla panchina della Juventus. Thiago Motta, al suo primo anno alla guida della squadra, potrebbe presto trovarsi a fronteggiare un esonero. Nonostante le difficoltà evidenti, Motta ha sempre parlato di “progetto”, sottolineando la necessità di tempo per sistemare le cose. Tuttavia, la pazienza della dirigenza e dei tifosi è ormai ai minimi storici. I bookmakers, da sempre attenti ai movimenti in panchina, hanno abbassato notevolmente le quote sul possibile esonero di Motta. Una dimostrazione che la sua permanenza sulla panchina bianconera non è più così certa.

In molti vedono l’esonero come una soluzione inevitabile se i risultati non dovessero arrivare nelle prossime settimane. I fischi al termine della partita con il Venezia, infatti, sono stati accompagnati da un silenzio preoccupante da parte dei tifosi. Il tecnico, che aveva preso il posto di Allegri dopo la fine della scorsa stagione, è sotto pressione. E sebbene non sia mai semplice prendere decisioni in tempi così brevi, la situazione della Juve potrebbe lasciare poco spazio a ulteriori errori.

Il futuro di Thiago Motta sembra quindi incerto. La Juventus si trova in un momento critico della stagione, e il rischio di un esonero imminente potrebbe dipendere dalla capacità della squadra di risollevarsi. Forse una vittoria convincente potrebbe dare nuova linfa al tecnico, ma l’impressione è che la Juventus abbia bisogno di qualcosa di più di un cambio di risultato. Forse una vera e propria rivoluzione, che riparta dal gioco e dalla mentalità. E se Motta non dovesse riuscire a farla partire, allora la dirigenza bianconera potrebbe davvero decidere di cambiare rotta.