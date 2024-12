Pogba, nuovo club: c’entra un sito a luci rosse

Paul Pogba sarebbe in trattativa con un nuovo club: il sostegno arriva da uno sponsor insolito

Il futuro di Paul Pogba è ancora avvolto nell’incertezza, eppure il suo nome continua a circolare con insistenza sui mercati di mezzo mondo. Il centrocampista francese, protagonista di una carriera stellare tra Manchester United e Juventus, è oggi svincolato, dopo la risoluzione del suo contratto con i bianconeri, avvenuta lo scorso 15 novembre.

La sua storia recente è però segnata dalla squalifica per doping, che lo terrà lontano dai campi fino a marzo 2025. Nonostante questo ostacolo, le voci su un suo possibile ritorno in campo non si sono mai spente, e le destinazioni non mancano.

Tra le varie opzioni per Pogba, da un possibile ritorno in Premier League al richiamo della Ligue 1, nelle ultime settimane è emersa una pista piuttosto curiosa, quella che porta direttamente al Brasile, più precisamente al Corinthians. Il club paulista sta cercando di risollevare le sue sorti e portare un nome di peso in squadra, e Pogba, nonostante l’incertezza legata alla sua squalifica, potrebbe rappresentare una grande occasione. Ma c’è un aspetto che sta attirando davvero l’attenzione in questa possibile trattativa: lo sponsor che si è fatto avanti per finanziare parte dell’ingaggio di Pogba.

Pogba al Corinthians, il sostegno di uno sponsor insolito

Come rivelato da alcuni media, tra cui RMC Sport, una delle parti interessate a questo affare è il sito Fatal Model, un portale di escort, che avrebbe avviato trattative con il Corinthians per supportare l’ingaggio del campione francese. La proposta sarebbe quella di contribuire al pagamento dello stipendio di Pogba, offrendo tra i 3 e i 4 milioni di reais (circa 460.000 – 620.000 euro), in cambio di visibilità per il proprio brand sui prodotti e materiali del club.

Un’operazione che ha già sollevato qualche sopracciglio, ma che potrebbe anche rivelarsi una mossa vincente per entrambe le parti, considerando la necessità del Corinthians di attrarre grandi nomi e di risollevare le proprie finanze, così come il desiderio di Pogba di riavvicinarsi al calcio giocato, seppur lontano dai riflettori europei.

Il sito di escort ha confermato ufficialmente di aver iniziato le trattative per finanziare l’ingaggio di Pogba, con un messaggio che non è passato inosservato sui social.

“Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consentirà l’assunzione di Pogba. Riuscite a immaginare di vedere la stella francese indossare la maglia del Timão? La nostra proposta è quella di collaborare per realizzare il sogno di Fiel“, si legge nel comunicato, che ha scatenato una serie di reazioni e speculazioni. Se da un lato c’è chi vede in questa proposta una strana commistione tra sport e business, dall’altro non mancano coloro che la considerano una semplice trovata per attirare attenzione.

Un colpo a sorpresa, ma possibile?

La proposta di un trasferimento in Brasile di Pogba, finanziata da uno sponsor così particolare, fa pensare a un calcio che sta cambiando faccia, almeno in alcune sue dinamiche. La situazione del centrocampista francese è senza dubbio complicata, ma l’opportunità di rimettersi in gioco in un ambiente nuovo potrebbe essere allettante.

Il Corinthians, dal canto suo, potrebbe beneficiare enormemente del marketing che un nome come quello di Pogba porterebbe, non solo a livello sportivo ma anche economico. La Serie A sembra ormai lontana per Pogba, ma un’esperienza brasiliana potrebbe offrire nuove sfide e stimoli.

Sarà interessante vedere come evolverà questa trattativa, se il Corinthians riuscirà a trovare un accordo e se Pogba deciderà davvero di accettare la proposta di trasferirsi in Brasile. La sua carriera non è ancora finita, ma il suo prossimo capitolo potrebbe davvero riservare sorprese. Come reagiranno i tifosi di Pogba a una mossa che, sebbene legittima, potrebbe sembrare tutt’altro che convenzionale?