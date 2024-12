Serie A terra di conquista: un’altra stella saluta

La Serie A è sempre più terra di conquista da parte dei club stranieri: un’altra stella potrebbe presto salutare

Il 2 gennaio segna l’inizio della sessione invernale di calciomercato, e per molti club italiani è il momento ideale per correre ai ripari. Tra i top team della Serie A, infatti, diversi hanno già fatto capire che potrebbero intervenire pesantemente per rinforzare la propria rosa.

Napoli e Juventus, in particolare, sono alla ricerca di un difensore centrale di alto livello, obiettivo prioritario per entrambe le squadre. L’infortunio di Buongiorno spinge ancor di più i partenopei a trovare una soluzione difensiva, considerato come Juan Jesus e Rafa Marin non diano a Conte le dovute garanzie, mentre i bianconeri, dopo una prima parte di stagione travagliata, puntano a colmare una delle loro principali lacune dopo i ko di Bremer e Cabal.

Ma, come spesso accade nel mercato, le sorprese non finiscono qui, e mentre il mercato si scalda, un altro capitolo del calciomercato italiano potrebbe vedere uno dei suoi talenti più brillanti prendere la strada dell’estero: Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma.

Serie A, pronta la cessione a gennaio

L’asse tra Roma e Galatasaray sembra più acceso che mai, alimentato da una serie di voci che circolano ormai da settimane. Se pensiamo ai recenti trasferimenti che hanno visto Nicolò Zaniolo sbarcare in Turchia e Mauro Icardi (infortunato) approdare a Istanbul, non è difficile immaginare che un altro nome di grande calibro possa finire per seguire lo stesso cammino.

Dybala, infatti, potrebbe essere il prossimo a salutare la capitale. Nella giornata di ieri, uno dei suoi agenti, Carlos Novel, è volato in Turchia per un incontro con il consiglio direttivo del Galatasaray, un incontro che ha fatto subito parlare i media. Secondo quanto riportato, Novel ha anche assistito alla partita contro il Trabzonspor, segno che la trattativa potrebbe entrare nel vivo molto presto. Il club turco ha messo gli occhi sulla “Joya”, e l’obiettivo sarebbe quello di chiudere la trattativa già a gennaio, risolvendo nel contempo le problematiche legate al contratto di Dybala con la Roma.

Una delle questioni più spinose in questo scenario riguarda il rinnovo di Dybala con la Roma. Nel contratto dell’argentino, infatti, è presente una clausola unilaterale che permette al giocatore di rinnovare automaticamente il suo accordo con i giallorossi una volta raggiunto il 50% delle presenze totali nelle prime due stagioni, clausola che potrebbe scattare da un momento all’altro.

Ad oggi, mancano ancora 8 presenze da almeno 45 minuti per far partire il rinnovo. Se ciò dovesse accadere, l’ingaggio di Dybala salirebbe a circa 16 milioni di euro lordi, e il costo per la Roma potrebbe raddoppiare, con un impatto significativo sul bilancio del club.

Dybala al Galatasaray: la situazione

Per il Galatasaray, dunque, c’è un’opportunità di mercato interessante, ma con un rischio legato proprio a questa clausola: se il rinnovo automatico dovesse scattare, la Roma potrebbe trovarsi in una posizione di forza per tenere il giocatore. Per evitare che ciò accada, la squadra turca vorrebbe ottenere un forte sconto, sfruttando anche il fatto che Dybala ha solo sei mesi di contratto rimasti.

Dybala, dal canto suo, sembra non disdegnare l’idea di una nuova avventura, e il Galatasaray potrebbe rappresentare una destinazione affascinante, anche se il suo legame con la Roma è ancora forte. Il club giallorosso, infatti, è alla ricerca di un sostituto per Mauro Icardi, infortunato gravemente al crociato, e una cessione di Dybala potrebbe non essere così semplice come sembra. Il futuro della “Joya” appare incerto, ma con la Serie A sempre più terra di conquista per le grandi squadre europee, una nuova partenza potrebbe diventare una realtà imminente.

La domanda ora è: perderà la Roma uno dei suoi gioielli più brillanti in pieno inverno? La trattativa si fa sempre più interessante, ma resta da vedere chi avrà l’ultima parola.