50 milioni e addio Milan: offerta pazzesca dalla Premier League

Milan, dalla Premier League seducono un gioiello di Fonseca: messi sul piatto 50 milioni

Il Milan di Paulo Fonseca sta vivendo un buon momento di forma in Serie A. Dopo aver superato con autorità il Verona nell’ultimo turno, i rossoneri sono saliti a quota 26 punti in classifica, continuando a lottare per rimanere nei piani alti del campionato.

Fonseca, dopo un avvio di stagione travagliato, sembra aver trovato finalmente la quadratura giusta, con una squadra che gioca con un buon mix di solidità difensiva e imprevedibilità offensiva. Ma, nonostante il bel momento in campionato, il mercato è sempre dietro l’angolo e, con l’apertura del mercato invernale a gennaio, anche il Milan dovrà fare attenzione a non perdere pezzi importanti, come potrebbe essere il caso di Tijjani Reijnders.

Guardiola “pesca” in casa Milan: super offerta per Reijnders

Tijjani Reijnders, arrivato al Milan nell’estate 2023 dal AZ Alkmaar per una cifra che si aggirava attorno ai 20 milioni di euro, si sta rivelando uno dei migliori colpi di mercato degli ultimi anni per la società rossonera. A soli 26 anni, il centrocampista olandese ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con prestazioni sempre più convincenti, tanto da diventare un titolare indiscusso nel centrocampo milanista.

Finora, ha totalizzato 72 presenze con 12 gol e 7 assist in tutte le competizioni, dimostrando una grande versatilità e una costante crescita. In questa stagione, ha già raggiunto quota 4 gol e 3 assist in 15 gare di Serie A, oltre a 3 gol in Champions League, uno in Coppa Italia e due in Nations League con la maglia dell’Olanda; un bottino che non solo lo rende uno dei centrocampisti più produttivi del campionato, ma anche un obiettivo sempre più allettante per i top club europei.

Non sorprende quindi che, come riportato dal Daily Star, il Manchester City abbia messo gli occhi su di lui. I campioni d’Inghilterra, allenati da Pep Guardiola, sembrano pronti a fare un’offerta che potrebbe scuotere le fondamenta del mercato: 50 milioni di euro. Una cifra importante, che, seppur allettante, non sarebbe sufficiente per far cambiare idea ai dirigenti rossoneri, che considerano Reijnders incedibile.

Il rinnovo e la blindatura del Milan

Il Milan, consapevole dell’importanza del suo centrocampista, ha già messo in atto una strategia per blindarlo. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato un rinnovo del contratto che vedrà Reijnders legato al club per almeno un altro anno.

La scadenza, che inizialmente era fissata per il 2028, sarà prorogata fino al 2029, con un ingaggio che raddoppierà rispetto a quello attuale, passando da 1,7 milioni a ben 3,5 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus legati a performance individuali e di squadra. Grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, infatti, il Milan pagherà circa 4,5 milioni lordi all’anno, un sacrificio che il club è disposto a fare per trattenere uno dei suoi gioielli più promettenti.

Nonostante le sirene della Premier League, la volontà di Reijnders sembra essere quella di restare a Milano, dove si sta affermando come uno dei giocatori chiave per il futuro del club. La decisione del Milan di blindarlo con un rinnovo potrebbe anche essere una risposta chiara alle voci che circolano intorno al suo futuro, rassicurando sia i tifosi che i dirigenti sulla solidità del progetto.

Il futuro di Reijnders: quale destino per il Milan?

Se da una parte il Milan si prepara a blindare Reijnders, dall’altra l’offerta del Manchester City rappresenta una tentazione difficile da ignorare. A gennaio, con l’apertura del mercato, le trattative entreranno nel vivo, ma nonostante le cifre da capogiro, il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il suo centrocampista. La volontà del club è quella di costruire una squadra sempre più competitiva, e Reijnders è senza dubbio uno dei pilastri su cui il progetto rossonero si fonda.

Il futuro del Milan, in attesa della sfida con il mercato, sembra quindi essere sempre più nelle mani di giovani talenti come il centrocampista olandese. La domanda ora è: riuscirà il club a mantenere intatta la sua ossatura anche dopo il mercato di gennaio? E quanto a lungo Reijnders deciderà di rimanere sotto la Madonnina? Per i tifosi, l’attesa è palpabile, ma una cosa è certa: il Milan sta lavorando per un futuro ambizioso e Reijnders ne sarà protagonista.