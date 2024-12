“Decreto Crescita per i giovani e per i nuovi Totti e Del Piero”: annuncio clamoroso, cambia il regolamento

Il Decreto Crescita per la Serie A: la nuova rivoluzione che coinvolge tutti, cambia tutto

Ezio Simonelli, appena eletto presidente della Lega Serie A, si è subito distinto per il suo approccio pragmatico e inclusivo alla guida della Lega. Non ha fatto promesse roboanti né ha cercato facili consensi.

Piuttosto, Simonelli ha puntato tutto su una leadership leale e ascoltante, dichiarando di voler essere un presidente che “ascolta le istanze di tutte e 20 le società”, senza fare distinzioni tra grandi e piccole squadre. Il suo obiettivo è chiaramente quello di costruire un dialogo costante e proficuo, un processo che, purtroppo, in passato è spesso mancato nel calcio italiano, dove le divergenze tra i club si sono tradotte in conflitti più che in soluzioni.

Ma Simonelli non si ferma solo al buon senso e alla mediazione: sa che il mondo del calcio è complesso e che, talvolta, ci saranno inevitabili contrasti tra gli interessi delle varie società. Per questo, ha sottolineato la necessità di trovare sempre un terreno comune attraverso il dialogo. È una visione che guarda al futuro e a una gestione più collaborativa e responsabile della Lega, con l’intento di fare degli sportivi e dei club i veri protagonisti di un calcio più unito e competitivo.

Le istanze al Governo: il Decreto Crescita come priorità

Una delle prime battaglie di Simonelli riguarda la ristabilizzazione del Decreto Crescita, uno strumento fondamentale per il settore sportivo che consente agevolazioni fiscali per i calciatori e per chi arriva dall’estero. Il Decreto Crescita, che aveva dato importanti vantaggi a chi giocava in Serie A, è stato sospeso, creando delle difficoltà per le società nel reclutare talenti internazionali. Per questo, Simonelli ha espresso con forza la necessità di ripristinarlo, poiché ridurre la tassazione sui calciatori stranieri rappresenterebbe un incentivo concreto per le società italiane.

Questa proposta non è solo un’esigenza di mercato, ma una vera e propria opportunità per rilanciare il calcio italiano a livello internazionale. Meno tasse per i calciatori che vengono a giocare in Serie A significa anche una maggiore competitività per i club, rendendo l’Italia un paese più attrattivo per i talenti mondiali. Simonelli non si limita a parlare di opportunità fiscali, ma si preoccupa anche della sostenibilità economica delle squadre, facendo appello al governo affinché riconosca e supporti questi cambiamenti.

Oltre al Decreto Crescita, Simonelli ha sollevato altre importanti tematiche. Una di queste è la possibilità di sponsorizzazioni da parte di società di scommesse, un argomento sempre delicato, ma che secondo il presidente della Lega potrebbe portare nuove risorse ai club, se gestito con la dovuta attenzione e trasparenza. A tal proposito, ha ribadito anche l’importanza di combattere la pirateria nel settore sportivo, una piaga che sottrae enormi risorse economiche alla Serie A e che la Lega sta affrontando con determinazione.

Infine, c’è la questione degli stadi, un tema cruciale per il futuro del calcio italiano. Simonelli ha chiesto la nomina di un commissario per risolvere il problema della modernizzazione delle strutture, una sfida che potrebbe portare grandi vantaggi sia in termini di esperienza per i tifosi che di rendimento economico per le società. L’esperienza con il commissario a Milano Cortina ha dimostrato che una figura del genere può fare la differenza, e Simonelli ha fatto appello a questo tipo di soluzioni anche per il calcio.

L’importanza dei giovani: il calcio come ricerca e sviluppo

Nel suo discorso, Simonelli ha voluto ribadire l’importanza di investire sui giovani calciatori, visti come una vera e propria “ricerca e sviluppo” per il futuro del calcio italiano. Decontribuire le tasse sui giovani talenti sarebbe, secondo Simonelli, una misura fondamentale per incentivare le squadre a puntare sui vivai piuttosto che andare a cercare giocatori già formati all’estero. Questo non solo potrebbe arricchire la nazionale italiana, ma anche aiutare i club a risparmiare sui costi di acquisto e valorizzare il talento locale.

Con l’introduzione di un sistema fiscale più favorevole per i giovani calciatori, Simonelli punta a un calcio che investe nelle proprie risorse interne, creando un legame forte tra il club e il territorio, ma soprattutto un futuro più solido per l’intero movimento calcistico. È una visione ambiziosa che potrebbe portare benefici non solo alle società, ma all’intero sistema calcistico italiano.

In conclusione: un futuro di rinnovamento

Ezio Simonelli ha appena iniziato la sua presidenza, ma le sue idee sono già chiare. Si tratta di un presidente pragmatico, che sa ascoltare e al contempo sa cosa fare per rinnovare il sistema calcio italiano. La sua proposta di ripristinare il Decreto Crescita e di fare degli investimenti nei giovani calciatori è una sfida ambiziosa, ma realizzabile. Con il supporto del governo e la collaborazione tra le 20 squadre di Serie A, questa potrebbe essere una fase di rinnovamento per il calcio italiano. Ma riuscirà davvero Simonelli a fare la differenza? La risposta arriverà nei prossimi mesi, ma intanto, l’importante è che il dialogo e la mediazione siano diventati una realtà nella Lega Serie A.