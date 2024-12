Juve e Napoli, sfida per Zirkzee: l’asso nella manica delle due squadre

Zirkzee, è sfida tra Juve e Napoli: l’aso nella manica da sfruttare per le due squadre

Nel calciomercato, la scorsa estate ha visto un trasferimento importante che ha suscitato l’interesse di molti appassionati. Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese dal grande potenziale, è stato acquistato dal Manchester United per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, una somma che riflette le sue qualità e la sua crescita.

Con il suo arrivo al club inglese, il giovane attaccante ha fatto un passo importante nella sua carriera, ma oggi, meno di un anno dopo, Zirkzee sembra già essere destinato a lasciare Old Trafford. Il motivo? Diversi club di prestigio, tra cui Juventus e Napoli, sono pronti a fare il prossimo grande passo per accaparrarselo.

Joshua Zirkzee, addio al Manchester United

Joshua Zirkzee è sempre stato considerato una delle promesse più interessanti del calcio europeo. Arrivato in Inghilterra nell’estate del 2024 dal Bologna, dove aveva già messo in mostra il suo talento con prestazioni convincenti, Zirkzee sembrava destinato a diventare una delle nuove stelle del Manchester United.

Tuttavia, il suo adattamento alla Premier League è stato tutt’altro che semplice. Nonostante la sua forza fisica e la capacità di far gol, l’attaccante non è riuscito a trovare un posto stabile da titolare nella squadra prima di Erik ten Hag poi affidata ad Amorim, finendo per essere relegato spesso alla panchina.

Il contratto che lo lega al Manchester United è valido fino al 2029, ma la sensazione che Zirkzee possa essere ceduto a breve è ormai un dato di fatto. La sua valutazione, che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, non sembra spaventare le squadre italiane interessate. Le voci di mercato lo vedono ormai lontano da Manchester, con un futuro che potrebbe essere scritto in Italia.

Juventus e Napoli: duello per Zirkzee

A tenere banco nelle ultime settimane sono le voci che vedono Juventus e Napoli in prima fila per Zirkzee. Secondo fonti vicine alla Vecchia Signora, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe già messo gli occhi su Zirkzee come il rinforzo ideale per l’attacco bianconero.

Il giocatore olandese, con la sua forza fisica, il suo fiuto per il gol e la sua capacità di spostarsi bene dentro l’area, potrebbe essere la pedina perfetta per il progetto tecnico che Thiago Motta ha in mente per la Juve. Motta, con la sua filosofia di gioco centrata sull’intensità e la rapidità, potrebbe trarre enormi benefici dalle caratteristiche di Zirkzee, che rappresenta una versione moderna di un attaccante di forza, ma allo stesso tempo agile.

La Juventus, comunque, non è sola in questa corsa. Anche il Napoli ha cominciato a monitorare la situazione, con Giovanni Manna e l’allenatore Antonio Conte che apprezzano molto il giocatore. Il forte interesse del Manchester United per Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe essere l’opportunità giusta per avviare una trattativa per Zirkzee. Se il club inglese decidesse di muoversi per Osimhen, una parte dell’incasso potrebbe essere destinata a portare l’attaccante olandese a Napoli, dove Zirkzee potrebbe finalmente trovare quel ruolo da protagonista che gli è sfuggito a Manchester.

Già il fatto che Zirkzee abbia un agente come Kia Joorabchian, uno dei procuratori più influenti nel mondo del calcio, potrebbe accelerare la trattativa. Joorabchian ha espresso il desiderio di dare priorità alla Juventus, con la quale ha avviato già alcuni contatti. Resta da vedere se la Juventus sarà disposta a soddisfare le richieste del Manchester United, ma sicuramente l’idea di rinforzare l’attacco con Zirkzee è una proposta che affascina i vertici bianconeri.

Zirkzee torna in Serie A? Quale futuro per lui

Joshua Zirkzee è un giocatore che potrebbe davvero fare la differenza in Serie A, dove le sue qualità tecniche e fisiche potrebbero spiccare in modo importante. Dopo aver fatto parlare di sé con il suo trasferimento al Manchester United, Zirkzee potrebbe presto essere il nuovo volto dell’attacco di uno dei club più prestigiosi d’Italia.

Resta da capire quale squadra riuscirà ad accaparrarselo, ma sicuramente, chi riuscirà a portarlo a casa avrà un attaccante di grande valore da mettere a disposizione del proprio allenatore. Il futuro di Zirkzee è tutto da scrivere: chi avrà la meglio in questa corsa al talento olandese?