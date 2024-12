Juve, scelto il difensore: dalla Premier il rinforzo per Motta

Juve, scelto il difensore da regalare a Thiago Motta: arriva dalla Premier League

La Juventus si prepara al mercato di gennaio con una priorità chiara: trovare un difensore centrale. La situazione della retroguardia bianconera, infatti, è emersa come uno dei temi più urgenti della stagione.

Gli infortuni di Bremer e Cabal, che saranno fuori per il resto dell’anno, hanno creato un vuoto difficile da colmare. In vista della riapertura delle trattative, la dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili, con uno in particolare che sta suscitando sempre più interesse: Axel Disasi.

Le difficoltà in difesa, che già si erano fatte sentire con le problematiche di Bremer, sono ora amplificate dalla situazione di Cabal, un altro difensore che ha visto compromessa la sua stagione. La necessità di rinforzare il reparto è più che mai evidente, e il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione per colmare questa lacuna. La Juve, infatti, non vuole arrivare impreparata alla seconda parte del campionato e sta cercando un centrale che possa dare solidità al reparto, sia per il presente che per il futuro.

Juve, dal Chelsea il nuovo obiettivo

Tra i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera, oltre a quelli già noti come David Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica, si è fatto largo il nome di Axel Disasi. Il difensore francese, classe 1998, è attualmente al Chelsea, dove però sta vivendo una stagione tutt’altro che positiva.

Dopo essere stato titolare inamovibile nel Monaco, con cui ha conquistato la scena in Ligue 1, il suo trasferimento a Londra nell’estate del 2023 non ha avuto l’impatto sperato. Nonostante il forte investimento del Chelsea, pari a 45 milioni di euro, Disasi si è ritrovato a fare panchina, con un ruolo marginale nell’economia della squadra di Enzo Maresca. Fino a oggi, ha collezionato solo 14 presenze in stagione, di cui appena 4 in Premier League, un dato che fa pensare a una cessione già a gennaio.

L’interesse della Juventus per Disasi non è certo una novità. Già prima della partita con il Monza, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva fatto intendere che la Juve fosse alla ricerca di un difensore centrale, aprendo a nuovi profili oltre ai nomi già circolati. Giuntoli ha infatti dichiarato: “Abbiamo bisogno di rinforzi in difesa e stiamo valutando diverse opzioni. Hancko è uno di questi, ma non è l’unico“.

In effetti, Disasi rappresenta una scelta intrigante: un difensore fisico, alto 190 cm, capace di ricoprire il ruolo di centrale destro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi in una difesa a quattro. La sua esperienza in Ligue 1 e la solidità fisica potrebbero essere gli ingredienti giusti per rinforzare una retroguardia che, nonostante alcuni sprazzi di buon gioco, è stata incerta in questa stagione.

Affare Disasi possibile? C’è un problema di non poco conto

Nonostante l’interesse della Juventus, ottenere Disasi potrebbe non essere semplice. Il Chelsea, infatti, è alle prese con i propri problemi difensivi, tra cui gli infortuni di Wesley Fofana e le incertezze su Benoit Badiashile ed al momento Maresca sembra riluttante a cedere un giocatore che potrebbe comunque essere utile nelle rotazioni. Per quanto la Juve stia facendo un lavoro di monitoraggio e abbia chiesto informazioni sulla disponibilità di Disasi, la situazione potrebbe sbloccarsi solo con la decisione di trovare una nuova sistemazione per il centrale francese.

Al di là della trattativa con Disasi, la Juve ha bisogno di un difensore che possa dare immediata solidità, in vista degli impegni più intensi della stagione. La lista dei profili monitorati è lunga, ma la strategia sembra chiara: la Juventus non ha intenzione di perdere tempo e cercherà di risolvere al più presto la questione difesa, con gennaio ormai alle porte.

La domanda rimane: riuscirà la Juventus a concludere l’affare Disasi, o si rivolgerà a un altro obiettivo? Il mercato è sempre in evoluzione, e in casa bianconera c’è molta attenzione su come si svilupperanno i prossimi giorni.