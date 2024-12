Allenatori senza squadra: chi sono i mister in attesa di una nuova avventura? Quanti big

Non solo i calciatori, c’è un mercato anche di allenatori: quali sono i tecnici che sono senza squadra

In un mondo dove i tifosi più che mai canalizzano le loro speranze sui tecnici, l’assenza di panchine per alcuni allenatori di grande calibro è una sorpresa che non smette di far discutere. Mentre i calciatori sono spesso al centro delle trattative di mercato, negli ultimi anni sono stati i mister a occupare una posizione centrale, diventando il volto di una squadra e il fulcro di sogni e delusioni per milioni di tifosi.

Eppure, con il 2025 ormai alle porte, ci sono molti nomi illustri che sono rimasti senza squadra. Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri… sono solo alcuni degli allenatori più chiacchierati che stanno cercando la loro prossima avventura.

I motivi di questa “assenza” sono vari. Alcuni hanno preferito prendersi una pausa, altri sono stati esonerati in modo repentino e ora cercano di rientrare in gioco, magari con una sfida più stimolante. Quel che è certo è che molti dei mister senza squadra sono già leggendari nel mondo del calcio, con carriere costruite su successi, titoli e grandi vittorie.

Non si tratta di un semplice mercato: si tratta di trovare l’uomo giusto, quello che sappia riportare una squadra ai vertici, quello che sappia rimettere insieme le fila di un progetto che, in alcuni casi, è ben lontano dall’essere completato.

I grandi nomi in attesa di una nuova sfida: italiani e stranieri

Tra i più noti allenatori senza squadra c’è Massimiliano Allegri, che dopo un periodo travagliato alla Juventus sembra essere in attesa di una nuova opportunità, nonostante le voci che lo vedrebbero in lizza per diverse panchine in difficoltà. Il tecnico toscano ha dimostrato di saper gestire squadre di altissimo livello, ma la sua ultima esperienza bianconera ha lasciato qualche dubbio sul suo futuro.

Zinedine Zidane, il leggendario ex tecnico del Real Madrid, è ormai un uomo simbolo, ma la sua scelta di non accettare offerte dopo l’esperienza spagnola ha alimentato l’incertezza sul suo futuro. Joachim Low, che ha portato la Germania alla vittoria nel Mondiale 2014, è spettatore dopo l’addio alla panchina della Nazionale, ma non ha perso la speranza di tornare in pista.

Non possiamo dimenticare altri allenatori che hanno lasciato il segno nel panorama calcistico, come Maurizio Sarri, che ha avuto esperienze importanti con Chelsea e Juventus, ma ora è in cerca di una nuova opportunità per rilanciarsi, o Sergio Conceiçao, allenatore vincente con il Porto. E poi c’è Erik ten Hag, che ha fatto miracoli all’Ajax e potrebbe essere il tecnico giusto per una squadra che necessiti di un nuovo corso.

Ma la lista non si ferma qui. Rudi Garcia, che ha allenato Roma e Lione, cerca una nuova avventura, mentre Graham Potter e Igor Tudor sono altri due nomi che fanno gola a diverse squadre, nonostante le esperienze un po’ altalenanti nelle ultime stagioni.

Chi sarà il prossimo a trovare una panchina?

Con il 2025 alle porte, le squadre che sono in difficoltà tecniche o che vogliono fare un salto di qualità potrebbero puntare su questi allenatori in cerca di una nuova sfida. Ma la domanda è: quale squadra avrà il coraggio di puntare su uno di questi grandi mister? La scena calcistica è in continuo movimento, e chissà che uno di questi allenatori, che oggi sembrano in attesa, non possa riscrivere la propria storia, magari in un club che sta cercando una svolta.

Se è vero che gli allenatori sono spesso il cuore pulsante di una squadra, ora il mercato è pronto ad accogliere nuove figure pronte a lasciare il segno. E, chissà, se tra questi nomi non ci sia il prossimo allenatore che trasformerà una squadra in una vera e propria leggenda.