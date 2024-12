Serie A, arriva il riconoscimento ufficiale ai Globe Soccer Awards: premiata la serie Unstoppable

Continua la serie A ma prosegue anche il lavoro importante della federazione oltre confine. Arriva l’ennesimo riconoscimento per il nostro paese.

Mentre il campionato di serie A si accinge ad affrontare oggi l’ultimo turno del 2024 si è tenuta nella giornata di ieri la quindicesima edizione dei Globe Soccer Awards, serie di riconoscimenti che ha premiato personaggi del nostro paese e non solo e una serie di premi piuttosto importanti.

Tra i premiati vip possiamo riconoscere ad esempio Cristiano Ronaldo o il ds dell’Inter Piero Ausilio, premiato come il migliore del suo campo a livello mondiale. Anche la serie A ha ricevuto un importante riconoscimento riguardo il premio Best Football Tv Partnership e il premio è stato assegnato alla serie tv Unstoppable.

Questo progetto ha visto la pubblicazione di una serie tv realizzata in 4 paesi africani (Arabia Saudita, Egitto, Marocco ed Emirati Arabi) dove l’obiettivo era trovare i migliori talenti Under 19 dell’area mediorientale. Questo programma ha dato poi l’opportunità ad alcuni di loro di allenarsi per 3 mesi con Primavere di club di Serie A. Il progetto ha visto protagoniste Bologna, Cagliari, Milan, Monza, Sassuolo e Udinese. Un progetto regolato esclusivamente dall’Ufficio Marketing della Lega Serie A.

Serie A, riconoscimento per Unstoppable: le parole di Simonelli

All’interno di questo format hanno partecipato alcuni ex campioni del nostro calcio come Zola, Vieri, Materazzi, Panucci, Antonini ed infine Andriy Shevchenko. I due vincitori di questo programma – due calciatori di nazionalità indiana e marocchina – verranno ospitati nelle formazioni Primavera di Bologna e Milan. Un bell’investimento del calcio italiano che punta a farsi conoscere sempre di più oltre i nostri confini.

Il neo presidente della Serie A Ezio Simonelli ha commentato cosi questa bella vittoria: “Questo prestigioso premio rappresenta un riconoscimento a tutta la struttura della Lega Serie A che sta lavorando per valorizzare il calcio italiano a livello internazionale”. Simonelli ha poi proseguito continuando i ringraziamenti:

“Ringrazio anche il broadcaster locale Starzplay per il crescente interesse che riesce a convogliare sul nostro campionato da parte dei giovani in una regione in forte espansione, questo è un esempio concreto di come si possano creare progetti oltre alle semplici partite”; chiude cosi il neo dirigente del massimo campionato italiano.