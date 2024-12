Stankovic show a Napoli ma l’Inter può perderlo: ecco perché

Filip Stankovic sta mostrando il suo talento con la maglia del Venezia: l’Inter però può perderlo definitivamente, ecco perché

Il 2024 di Filip Stankovic sta diventando un racconto che merita di essere ascoltato da ogni appassionato di calcio. Il portiere classe 2002, figlio del leggendario Dejan, sta disputando una stagione da protagonista al Venezia, dove è diventato un muro invalicabile, dando una mano fondamentale alla squadra nella difficile lotta per la salvezza.

Tra le sue gesta più eclatanti quella di aver parato un rigore a Romelu Lukaku nel match contro il Napoli, dimostrando una sicurezza e una freddezza che vanno ben oltre la sua giovane età. Una prestazione che non è passata inosservata, tanto che il suo allenatore Eusebio Di Francesco ha dichiarato che “Stankovic deve avere consapevolezza dei propri mezzi, ha un futuro importante davanti”. Se il Venezia sta sperando di restare in Serie A, lo deve anche alla crescita esponenziale di questo portiere, che sembra destinato a lasciare un segno importante.

Stankovic mostra il suo valore: rimpianto Inter?

Ma dietro le sue parate, che sembrano volerlo catapultare nel firmamento dei portieri di prima fascia, si nasconde una realtà che potrebbe mettere in discussione il suo futuro. Filip Stankovic, infatti, è in prestito oneroso dal Inter, club che ne detiene il cartellino. La formula scelta dai nerazzurri per il suo trasferimento è una via di mezzo tra un’opportunità e un rischio.

Il Venezia, che ha acquistato il portiere con un prestito con diritto di riscatto, si è garantito un’opzione a 2 milioni di euro per riscattarlo. Una cifra che, se il calciatore dovesse continuare a mantenere un livello così alto, sarebbe sicuramente alla portata dei lagunari.

Ma non è tutto. Il contratto stabilisce anche una clausola che potrebbe trasformare il diritto di riscatto in un obbligo, qualora vengano raggiunte determinate condizioni sportive.

In altre parole, se il Venezia dovesse salvarsi in Serie A e Stankovic continuasse a brillare, il trasferimento definitivo sarebbe praticamente assicurato, con l’Inter che si troverebbe a non poter fare nulla per fermarlo. È qui che entra in gioco la questione della futura gestione del suo cartellino: l’Inter potrebbe perdere il controllo su di lui.

L’Inter può perdere Stankovic: la clausola di riscatto e il futuro incerto

Nel caso in cui il Venezia decidesse di esercitare il riscatto, l’Inter manterrebbe comunque una percentuale sulla futura rivendita del portiere, fissata al 50%. Questo significa che i nerazzurri non perderanno completamente il controllo, ma si troverebbero a dover assistere da spettatori a quello che potrebbe essere un vero e proprio affare di mercato. Sebbene i rapporti tra il club meneghino e quello arancionero-verde siano eccellenti, una cessione definitiva di Stankovic sarebbe comunque una possibilità concreta.

La domanda che ora si pongono i tifosi dell’Inter è: quanto il club sarà disposto a fare per riportare il giovane portiere a Milano? Stankovic ha dimostrato di avere le qualità per diventare un numero uno di livello internazionale, ma il suo futuro non dipende solo dal suo talento. Le scelte della dirigenza interista, soprattutto in vista di eventuali acquisti o cessioni, potrebbero influire sul destino di questo giovane portiere che sta conquistando la Serie A con il Venezia.

In fondo, Stankovic potrebbe essere una delle promesse più brillanti del calcio europeo, ma con il suo contratto in prestito e un riscatto già fissato, la sua permanenza all’Inter non è affatto certa. È il destino di tanti giovani che lasciano il club in prestito: a volte il percorso di crescita li porta lontano da casa, ma altre volte li riporta, quando ormai sono diventati pronti per la ribalta.