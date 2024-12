Juve, doccia gelata per Giuntoli: furia Motta, ora è caos

Juve, Cristiano Giuntoli ghiacciato: ecco cos’è accaduto e Motta è furente

Il calciomercato è finalmente pronto a riaprire le sue porte il 2 gennaio, e con esso la speranza per la Juventus di rinforzare una squadra che sta affrontando diverse difficoltà. I bianconeri, infatti, si trovano a dover fare i conti con i gravi infortuni di due dei loro difensori più importanti: Bremer e Cabal.

Entrambi sono fuori gioco fino a fine stagione, lasciando la difesa della Juve particolarmente vulnerabile. Per non parlare della situazione di Danilo, che, dopo essere stato messo fuori rosa e non convocato per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, potrebbe non rimanere ancora a lungo a Torino. Per tutti questi motivi, il club ha deciso di muoversi con decisione sul mercato per assicurarsi almeno un difensore centrale, se non due, già entro la fine di gennaio.

Nel mirino della Juventus c’è uno dei giovani difensori più promettenti d’Europa: Antonio Silva, classe 2003, attualmente in forza al Benfica. Ma non è stato un inizio facile per la Juve, che ha già visto rifiutata una proposta per il centrale portoghese.

L’offerta della Juventus per Antonio Silva

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha presentato una prima offerta per Antonio Silva, ma il Benfica non ha accettato la proposta. La Juve aveva messo sul piatto 5 milioni di euro per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Una cifra che, evidentemente, non è stata ritenuta sufficiente dal club portoghese. Nonostante il rifiuto iniziale, la trattativa non è finita, anzi, la Juventus sembra intenzionata a fare un nuovo rilancio nei prossimi giorni. Obiettivo? Convincere il Benfica a cedere il giocatore, pur sapendo che il club lusitano non è disposto a fare sconti.

Il piano della dirigenza bianconera è chiaro: tentare di ripetere l’operazione fatta con Francisco Conceiçao, sempre gestito dallo stesso agente di Silva, Jorge Mendes. In quel caso, la Juventus aveva portato a Torino il giovane talento portoghese con la formula del prestito oneroso e un eventuale riscatto più alto. Una strategia che potrebbe rivelarsi utile anche in questo caso, per cercare di guadagnare tempo e ottenere un trasferimento definitivo a fine stagione.

Antonio Silva: perché è il profilo ideale per la Juventus

Nonostante la giovane età, Antonio Silva è già uno dei difensori centrali più talentuosi del panorama europeo. Il Benfica lo ha lanciato in prima squadra con grande fiducia, e il ragazzo ha risposto alla grande, mostrando una maturità che va ben oltre i suoi anni.

Con il suo fisico imponente, la grande capacità di lettura del gioco e la sua velocità, Silva ha tutte le qualità per diventare un top player. Inoltre, il ragazzo ha già espresso il suo desiderio di fare il salto verso un grande club europeo, e la Juventus sarebbe per lui una destinazione ideale.

Secondo quanto riferito dal suo agente, Jorge Mendes, il difensore sarebbe entusiasta di approdare a Torino: “Lui vuole la Juve e la Juve vuole lui”. La volontà del giocatore è chiara, ma rimane un ostacolo: la richiesta economica del Benfica, che ha fissato la clausola rescissoria a ben 100 milioni di euro, una cifra fuori dalla portata della Juventus in questo momento.

Nonostante il muro eretto dal Benfica, la Juventus potrebbe cercare di trovare una soluzione intermedia con un prestito che consenta di definire il futuro del calciatore, magari con una priorità per l’acquisto a titolo definitivo al termine della stagione.

In sintesi, la Juve non si arrende e continua a lottare per Antonio Silva, nonostante il rifiuto iniziale del Benfica. Con Bremer e Cabal fuori fino a fine stagione e la situazione di Danilo in bilico, il mercato di gennaio potrebbe essere la chiave per risolvere le difficoltà difensive della squadra. Ma riuscirà la Juventus a convincere il Benfica a cedere uno dei suoi gioielli? La finestra di mercato è ancora lunga e tutto potrebbe succedere.