Osimhen-Milan: così l’intreccio di mercato può “liberare” De Laurentiis

L’intreccio tra Osimhen e il Milan può rivoluzionare il mercato di gennaio. Ecco come l’intervento rossonero potrebbe aiutare anche De Laurentiis

Victor Osimhen è di nuovo al centro delle voci di mercato. Dopo aver stupito tutti con le sue prestazioni in Turchia, il bomber nigeriano è diventato il sogno di molti club europei. Il mercato di gennaio si avvicina e, con esso, la possibilità di un colpo di scena che potrebbe coinvolgere non solo il Napoli, ma anche il Milan.

Ma cosa c’entra il club rossonero in questa vicenda? È qui che entra in gioco un intreccio di mercato che potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per il futuro di Osimhen, ma anche per le finanze del Napoli.

Secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, Victor Osimhen potrebbe partire già a gennaio, ma solo a una condizione: che arrivi un’offerta da almeno 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria fissata nel contratto.

C’è però un dettaglio importante: questa clausola non è valida per i club italiani. Questo significa che eventuali acquirenti come il Milan dovrebbero trattare direttamente con il Napoli, mentre club esteri, come il Paris Saint-Germain, potrebbero approfittare di questa clausola per portarlo via senza lunghe negoziazioni.

Kolo Muani al Milan: la mossa che può sbloccare tutto

Il Milan, intanto, sembra muoversi su un altro fronte. Il club rossonero starebbe valutando l’opportunità di prendere in prestito Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain finito ai margini del progetto francese. Questa operazione potrebbe servire al PSG per liberare spazio salariale e, soprattutto, preparare il terreno per l’arrivo di Osimhen.

È noto che il Paris Saint-Germain aveva già corteggiato il nigeriano durante l’estate, arrivando a un passo dall’accordo con il giocatore. A bloccare il trasferimento, allora, era stata l’impossibilità di trovare un’intesa con il Napoli. Con Kolo Muani al Milan, però, la situazione cambierebbe radicalmente: il PSG avrebbe la strada spianata per chiudere l’affare Osimhen.

Per il Napoli, la cessione di Victor Osimhen non sarebbe solo una scelta tecnica, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse del club. Con i 75 milioni cash che arriverebbero dal PSG, Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere a posto i conti dopo un’estate caratterizzata da spese significative e investire su almeno due rinforzi per migliorare la squadra.

La partenza di Osimhen rappresenterebbe anche la fine di un capitolo importante per il Napoli, ma con un risvolto positivo: la possibilità di pianificare il futuro senza il peso di un ingaggio elevato e con risorse fresche da reinvestire.

L’intreccio Milan-Osimhen-PSG è complesso, ma non impossibile. Se il Milan riuscisse a chiudere per Kolo Muani, il PSG avrebbe campo libero per riportare Osimhen in Ligue 1, regalando al Napoli i fondi necessari per tornare sul mercato.