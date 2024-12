Scamacca e Zaniolo hanno 3 cose in comune: la quarta ora riguarda il gossip

Scamacca e Zaniolo oggi sono insieme all’Atalanta, ma sapete che hanno diverse altre cose in comune? Scopriamole insieme

Uno è stato protagonista lo scorso anno contribuendo fattivamente alla conquista di zona Champions e della storica Europa League, l’altro è arrivato quest’anno in neroazzurro e dopo un inizio un po’ in sordina si sta pian piano prendendo la scena. Ora sono pronti a ricongiungersi: Gianluca Scamacca e NIcolò Zaniolo possono essere i protagonisti del 2025 che sta per arrivare.

Ma cosa possono avere in comune Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo, due dei più grandi talenti – per ora parzialmente inespressi – del calcio italiano? Beh, almeno tre cose saltano subito all’occhio. E la quarta, ve lo anticipo, riguarda il gossip. Ma andiamo con ordine.

Non capita spesso di vedere due calciatori legati da così tanti punti in comune, sia dentro che fuori dal campo. Scamacca e Zaniolo, con le loro storie sportive e personali, sono un esempio di come il calcio italiano sappia intrecciarsi con la cultura pop, alimentando non solo i titoli sportivi, ma anche quelli delle riviste di gossip.

1. Lo stesso anno di nascita

Entrambi sono nati nel 1999. Una coincidenza che li rende parte di una generazione di calciatori che sta cercando di lasciare il segno nel panorama calcistico italiano. Scamacca e Zaniolo sono due giovani che, pur con percorsi diversi, hanno dimostrato di avere talento e carattere, nonostante qualche scivolone.

2. Il passato alla Roma

La Roma è un altro denominatore comune. Zaniolo è stato uno dei volti simbolo della squadra giallorossa negli ultimi anni, mentre Scamacca ha trascorso parte della sua carriera nelle giovanili del club capitolino. Due esperienze molto diverse, certo, ma che li legano a una delle piazze più calde del calcio italiano.

3. Il presente all’Atalanta

Oggi, entrambi vestono la maglia dell’Atalanta. Gasperini ha puntato su di loro per costruire un reparto offensivo capace di sorprendere. Se Scamacca porta in dote fisicità e un grande senso del gol, Zaniolo aggiunge fantasia e capacità di creare occasioni dal nulla. Una combinazione che sta già dando risultati e che promette di crescere ulteriormente.

4. Il dissing con Chiara Nasti

Ed eccoci al capitolo più piccante: il gossip. Sì, perché sia Scamacca che Zaniolo sono stati protagonisti, loro malgrado, di un “dissing” con Chiara Nasti, famosa influencer.

Nel caso di Zaniolo, la vicenda risale al periodo successivo alla loro relazione. Dopo la rottura, Chiara ha lasciato intendere in modo poco elegante che le doti del calciatore non fossero esattamente memorabili, alimentando un polverone mediatico.

Con Scamacca, invece, il caso è più recente e coinvolge la sorella di Chiara, Angela Nasti. Durante l’estate, Gianluca avrebbe avuto una storia con Angela, ma quando Scamacca si è fidanzato ufficialmente con Flaminia Appolloni, Chiara non si è trattenuta e l’ha definita pubblicamente “cornuta”. Una frecciata velenosa che ha riacceso il chiacchiericcio sui social. La Nasti poi ha negato che la frecciata riguardasse proprio loro, ma è sembrata una pezza a colori. Non sembrano esserci dubbi in merito visto che comunque l’influencer napoletana non è nuova a certe sortite.