Calciomercato, si apre la sessione invernale: tutti i calciatori svincolati

Domani al via la sessione invernale di calciomercato ma scopriamo quali sono i calciatori svincolati

Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato il 2 gennaio 2025, tanti sono gli occhi puntati su quei calciatori che, per vari motivi, si svincolano e sono pronti a firmare con nuove squadre. Ogni anno, durante questo periodo, si riaccendono le trattative e le aspettative, ma c’è un gruppo che non segue il classico schema del trasferimento: i calciatori svincolati.

Questi atleti, la cui data di scadenza del contratto è già passata o sta per scadere, hanno l’opportunità di firmare nuovi contratti senza costi di trasferimento, mettendo a disposizione delle squadre nuove opzioni senza il bisogno di pagare un’indennità di trasferimento. Se il mercato è aperto, infatti, possono tesserarli fino al 31 marzo 2025.

Nel dettaglio, i calciatori che hanno avuto il contratto scaduto entro il 30 giugno 2024 sono liberi di essere tesserati dal 1° luglio fino alla fine della sessione invernale. Tuttavia, esistono anche quelli il cui tesseramento è possibile solo in date specifiche: tra il 31 agosto e il 13 dicembre 2024 o, per quelli che avranno un contratto scaduto prima del 31 gennaio 2025, dal 4 febbraio al 23 febbraio 2025. Insomma, si preannuncia un mercato pieno di opportunità per quelle squadre che sanno cogliere le occasioni.

Mercato svincolati, tutti i nomi più interessanti

Ecco alcuni dei calciatori più interessanti che si trovano senza squadra, pronti a cambiare maglia in questa sessione di mercato.

Diego Costa (36 anni), uno degli attaccanti più noti degli ultimi anni, è finalmente svincolato dopo la sua esperienza con il Gremio in Brasile. Ex nazionale spagnolo e protagonista delle vittorie con Atletico Madrid e Chelsea, Diego Costa si è trovato ad affrontare una stagione complicata nella Serie A brasiliana, dove ha giocato solo 14 partite segnando un solo gol. Con la sua esperienza, potrebbe essere un innesto di valore per chi cerca un attaccante di peso.

Gabigol, uno degli idoli del Flamengo, svincolato dal 1° gennaio 2025, ha fatto parlare di sé per la sua abilità di realizzare gol pesanti, con un valore di mercato che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. La sua classe e capacità di finalizzare potrebbero fare la differenza per molte squadre, anche in Europa, dove ha già dimostrato il suo valore.

Ben Yedder del Monaco (4 milioni di valore di mercato), è uno degli attaccanti più ambiti in questa finestra di mercato. Con la sua esperienza in Ligue 1 e in Europa, rappresenta una grande opportunità per chi cerca una punta rapida e letale sotto porta.

Da Sergio Ramos a Kjaer e Candreva: quante occasioni

Passando a nomi più recenti, Sergio Ramos, il celebre difensore spagnolo, ha recentemente lasciato il Siviglia e ora potrebbe scegliere la sua nuova destinazione. La sua esperienza e leadership in difesa rimangono intatte, una risorsa importante per molte squadre, in particolare quelle che ambiscono a rinforzare il reparto difensivo.

Non meno interessanti sono Rafinha (ex Al-Arabi), un esterno dal piede veloce, e M’Baye Niang, ex attaccante del Wydad Casablanca. Entrambi potrebbero risvegliare l’interesse di squadre in cerca di talento offensivo a basso costo.

Anche giocatori come Kjaer ex Milan, Keylor Navas (dopo la sua esperienza al Paris Saint-Germain), e Marcelo, che ha recentemente concluso il suo contratto con il Fluminense, rappresentano altre potenziali occasioni di mercato, pur con un valore di mercato inferiore. Il loro arrivo potrebbe rappresentare un innesto di esperienza, specialmente in difesa.

A completare la lista ci sono giocatori come Francesco Caputo, Antonio Candreva e Samu Castillejo, pronti a mettersi in gioco con nuove squadre che potrebbero cercare profili più esperti per garantire qualità e professionalità.

Con l’apertura della sessione di mercato, queste opportunità potrebbero essere decisive per molte squadre che non vogliono spendere grosse cifre ma desiderano comunque rinforzare la propria rosa con calciatori di grande esperienza. Per alcuni di questi atleti, il 2025 potrebbe essere l’anno del rilancio.