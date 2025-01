Inter, pronti 25 milioni per un giovane campione: ma c’è il Real Madrid da superare

L’Inter è pronta a fiondarsi sul mercato: pronti 25 milioni per un giovane campione ma c’è l’ombra del Real Madrid

Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato, prevista per giovedì 2 gennaio 2025, i riflettori sono puntati sul mercato delle grandi squadre, pronte a rinforzarsi per la seconda metà di stagione.

L’Inter è una delle squadre più attive, non solo a gennaio, ma anche in vista di giugno, con l’intento di costruire una rosa sempre più competitiva per il futuro. In questo scenario, il nome di un giovane talento argentino è finito sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti nerazzurri, che da tempo seguono con attenzione il suo percorso.

Inter, assalto al talento argentino: pronta l’offerta

Nato nel 2004, Nico Paz è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio argentino e, nonostante la giovane età, ha già mostrato doti tecniche fuori dal comune. Dopo un avvio esplosivo, dove ha messo in mostra il suo sinistro letale e un’intelligenza calcistica che ha impressionato molti osservatori, il 20enne ha avuto qualche alto e basso, ma ha sempre dimostrato di avere la testa giusta per diventare un grande.

Recentemente, in una partita delicatissima contro il Lecce, ha sbagliato un rigore che poteva pesare molto per la salvezza, ma è riuscito a reagire immediatamente, segnando un gol spettacolare che ha contribuito a mantenere alta la sua reputazione. In Serie A, Paz ha già dimostrato che può fare la differenza, con numeri che non passano inosservati.

Se c’è una squadra che sta seguendo con particolare attenzione Nico Paz, questa è proprio l’Inter. Non è un mistero che il club nerazzurro abbia da tempo un occhio di riguardo per i talenti argentini e, in questo caso, il giovane centrocampista del Como sembra essere la promessa che potrebbe arricchire ulteriormente la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe già avviato qualche dialogo preliminare, cercando di capire le possibilità di portare Paz a Milano già a partire da gennaio, ma soprattutto per il futuro.

Inter, ostacolo Real Madrid: la situazione

L’affare, però, non è affatto semplice. Il Real Madrid, club che detiene il cartellino di Paz, ha riservato al giocatore una clausola di recompra che potrebbe complicare la situazione. Infatti, il club spagnolo può riprendersi il giocatore per una cifra di 12 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto pagato dal Como per acquisirlo.

Il Real Madrid non ha mai nascosto il suo interesse a lungo termine per Paz, tanto che anche Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, ha parlato in modo molto positivo del ragazzo: “Lo seguiamo con grande attenzione, lo consideriamo parte del futuro del club“. Questo significa che, se il Real non deciderà di esercitare la recompra, sarà difficile strappare Paz a Madrid, ma l’Inter non si dà per vinta.

Nico Paz come Brahim Diaz: nodo clausole

L’Inter potrebbe decidere di fare sul serio, offrendo una cifra importante per il giovane argentino. Le indiscrezioni parlano di 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere lanciata come proposta per ottenere il giocatore in estate, con un affare che ricorda quello di Brahim Díaz: il club nerazzurro potrebbe chiedere al Real Madrid delle clausole che garantiscano il diritto di poter monitorare Paz per un possibile riscatto in futuro. Insomma, una trattativa che punta a tutelare l’Inter ma che potrebbe andare incontro anche alla volontà del giocatore di provare una nuova avventura in Serie A.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio, il futuro di Nico Paz dipenderà molto dalle decisioni che prenderà il Real Madrid. Se il club spagnolo dovesse decidere di non esercitare la clausola di recompra, l’Inter sarebbe pronta a muoversi con decisione. Se invece il Real Madrid dovesse riprendersi il giocatore, Paz potrebbe continuare la sua crescita nel club delle merengues o essere ceduto in un’altra operazione di mercato.

L’Inter sembra intenzionata a puntare su di lui, ma riuscirà a superare il Real Madrid nella corsa per il suo futuro? Il mercato è appena iniziato, e la situazione potrebbe evolversi rapidamente nei prossimi mesi. Quello che è certo è che Nico Paz è uno dei giovani più seguiti in Europa, e la battaglia per accaparrarselo non sarà affatto semplice.